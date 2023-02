Pasó el primer mes del año y lxs productores teatrales ya tienen sus balances. Si bien no será la mejor de la historia como en la Ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata y Carlos Paz las temporadas son más que positivas. A la de la costa atlántica, Carlos Rottemberg la calificó como “recuperada” respecto a la de los dos años anteriores limitados por el factor sanitario. Sobre la de Córdoba, Pablo Sittoni, referente serrano, dijo a este diario que es “excelente”. En ambas plazas varios espectáculos superan el 80 por ciento de ocupación.



Como todos los años, terminada la primera semana de enero Rottemberg escribió su visión y predicción sobre la temporada marplatense. Como todos los años, también, un mes después firma al pie todo lo que redactó semanas atrás. “Me tomo todo diciembre y los primeros días del año para decir lo que me parece que va a pasar y suele ocurrir”, cuenta a Página/12 el histórico productor, que atribuye eso a sus 45 años de experiencia en la actividad. “Escribí que la proyección indicaba que este año será más próximo a lo que pasó en 2019 y los números hoy nos muestran que así va a ser”, ratifica.

Lo anterior se desprende, fundamentalmente, de un factor clave que es la pérdida de una quincena. Ya se perdió una semana en diciembre por la atención puesta en el Mundial y por coincidir las fiestas de fin de año con sábados, el día de mayor convocatoria. “La otra semana será menos potente en el final de febrero, ya que el fin de semana largo de Carnaval será más temprano, el lunes 20. Por ese motivo, el pico de la temporada 2023 finalizará adelantado a ese fin de semana extra largo”, explica el productor.

Las más elegidas en esa plaza son El divorcio (Teatro Mar del Plata), Claro que sí - Jenny, la paraguaya (Neptuno), Drácula, el musical (Radio City), Perdidamente (Atlas), Sex, viví tu experiencia (Roxy) y el espectáculo de Gabriel Rolón, entre otros espectáculos. En los datos oficiales de la Asociación Argentina de Empresarixs Teatrales y Musicales (Aadet), no todas las semanas se repite el mismo orden de los más convocantes. Quienes encabezan en recaudación no necesariamente coinciden con quienes lo hacen en cantidad en espectadores, ante la disparidad de precios de las entradas. “Eso se da por la no polarización en torno a una compañía específica. Hay un cruce lindo, con más comensales en la mesa. Es lo mejor que le puede pasar a la actividad”, sentencia Rottemberg, titular de la asociación.

En Carlos Paz los números también son buenos, con niveles similares a 2020 (antes de la pandemia) y un estimado de 270 mil espectadores, un poco menos que en los mejores años de esa plaza. Hay casi 70 espectáculos, incluyendo los semanales, lo que hace una oferta variada y numerosa. Se destacan, por recaudación y cantidad de espectadores, Un plan perfecto (Teatro del Lago), Gordillo, amigo de lo ajeno (Luxor), Fátima es mundial (Holiday), Kinky Boots (Luxor) y Sex (Melos).

“La temporada en general es excelente y teatralmente es muy buena. Como ocurre habitualmente, el público elige por los artistas más queridos y, en general, las propuestas son de temáticas divertidas”, cuenta a este diario Sittoni, referente de Aadet en Córdoba. “No hubo sorpresas en cuanto a espectáculos. Se eligió lo que preveíamos. Lo que sí hubo es un gran avance en la calidad de las producciones, como suele ocurrir todos los años”, señala el productor con 38 años de actividad en esa ciudad.

En cuanto a lo que queda de temporada, la proyección prevé una gran demanda hasta después de carnaval. A partir de allí irá decayendo, arriesga Sittoni en línea con lo explicado con Rottemberg, aunque para él el balance será positivo para toda la industria del espectáculo: “Además del teatro, a un radio de muy poquitos kilómetros se realizan festivales con mega estrellas de la música como el Cosquín Rock, que por primera vez en 23 años agotó sus entradas diez días antes de su realización”.

Por lo pronto, ya promediando el verano y con los números a su favor, los productores ya planean la próxima temporada. Sostienen que, si bien dependerá de la ley de oferta y demanda, el éxito de estos meses tendrá “influencia” en lo que pase durante el año. Y con el impulso de los números, ya hasta están afinando la lapicera y confirmando títulos para el próximo período estival, que tendrá el desafío de seguir dando impulso a la maquinaria teatral.