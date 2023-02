En las calles de Espoo la temperatura marcaba ocho grados bajo cero. En las entrañas del Espoo Metro Arena, con ocho mil almas que alentaban al equipo de Finlandia, el clima era otro. En medio de toda esa atmósfera la Argentina igualó el primer día 1-1 en el duelo de Copa Davis ante el conjunto local, sobre cancha dura bajo techo y correspondiente a los Qualifiers para las Finales, luego de la derrota inicial del debutante Pedro Cachín y del primer triunfo copero de Francisco Cerúndolo.

El cordobés de 27 años, el 87° jugador en vestir la camiseta de Argentina en la Davis, abrió la eliminatoria frente al número uno local Emil Ruusuvuori (43°), que se llevó la victoria en los momentos puntuales: en el primer set sólo quebró el saque de Cachín recién en el décimosegundo game para cerrarlo 7-5 y ya no puso en riesgo el festejo.

"El balance del partido es muy lindo. Lo disfruté, jugué un muy buen tenis, con buena actitud, pero él jugó en un nivel fabuloso para este tipo de canchas. Erró muy poco, fue superior; yo me mantuve, intenté mantenerme, traté de sacar como lo venía haciendo. En el segundo set recuperé un break que no pude aprovechar. Tuve un par de errores y él subió el nivel. Por suerte ya me saqué una mochila; si me toca jugar mañana lo haré de otra manera", reflexionó Cachín, designado por el capitán Guillermo Coria como segundo singlista por encima de Facundo Bagnis (88°).

A continuación Cerúndolo , 31° del mundo y líder deportivo de un equipo que no contó con tres piezas clave -Diego Schwartzman, Horacio Zeballos y Sebastián Báez-, debió trabajar en un partido que tuvo muchísimos vaivenes contra el local Otto Virtanen, 181° del ranking y de muy buen juego indoor.

Pedro Cachín, en su debut absoluto en la Copa Davis. Imagen: Federación de Tenis de Finlandia.

El número uno del conjunto albiceleste logró su primera victoria en la Copa Davis por 6-3, 3-6 y 7-6 (3), en un partido de tantas idas y venidas que pudo haber sido también una derrota, sobre todo porque perdía 1-3 en el tie break definitivo y, en ese punto, hasta corrió una bola que le generó un tirón en el posterior derecho.

"Fue un partidazo. Pasó de todo y tuvo un muy alto nivel. Lo llevé al límite, después él me llevó al límite a mí. Hubo que sufrir, hubo que pelear, luchar y correr. Por suerte lo pude sacar adelante; me da mucha confianza este primer triunfo en la Copa Davis. Tenía que ganar para poner el 1-1", sostuvo Cerúndolo, que ya había debutado en la fase de grupos de las Finales en Bologna, en septiembre pasado, con ddos caídas ante el italiano Jannik Sinner y el croata Borna Coric.

"Estamos felices por seguir con vida. En el primer single Pedrito jugó en un gran nivel, estuvo a la altura de su debut contra un jugador muy duro. Es difícil jugar contra alguien que te lleva siempre al límite. Para Fran hubiese sido muy injusto que se le escapara este partido; para todo lo que se viene en su carrera era muy positivo que ganara hoy. Esta serie es punto por punto", analizó Coria, que cortó lo que pudo haber igualado la peor racha histórica de la Argentina en partidos de singles de la Davis.

Cerúndolo terminó con la seguidilla de siete caídas consecutivas en partidos de individuales: el último que había ganado era Sebastián Báez, en marzo pasado, contra el checo Jiri Lehecka por 7-6 (4) y 6-3 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El registro del equipo de Coria quedó como el segundo luego de los ocho cachetazos al hilo entre los duelos contra Alemania en 1991 y ante Estados Unidos en 1992, en el origen de la década infame del tenis nacional.

La eliminatoria continuará este domingo a partir de las 8 de Argentina con el crucial punto de dobles de Andrés Molteni (36°) y Máximo González (45°) contra los locales Ruusuvuori y Harri Heliovaara, diez del mundo en la especialidad. Luego se enfrentarán Cerúndolo y Ruusuvuori, ambos líderes de equipo; en caso de ser necesario, más tarde, se jugará el quinto punto entre Cachín y Virtanen, aunque los capitanes podrían modificar la formación en la previa.



Para Coria, cuyo debut en la silla fue en aquella victoria de marzo ante ante República Checa, el choque ante Finlandia representa un desafío de suma relevancia con vistas al futuro inmediato, por la chance concreta de volver a jugar las Finales, y porque viene de recibir un fuerte golpe en última fase de grupos de las Finales en Bologna, en la que exhibió ciertas falencias en el manejo del grupo y en la que su equipo perdió todas las series contra Suecia, Italia y Croacia.



