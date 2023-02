Argentina cayó hoy en el cuarto partido ante Finlandia por las clasificatorias de la Copa Davis. El santafesino Facundo Bagnis fue derrotado por 7-5 y 6-1 ante el local Emil Ruusuvuori. Así, en el mejor de cinco, los europeos se impusieron en tres y solo perdieron uno, dejando al conjunto capitaneado por Guillermo Coria en repechaje.

La serie comenzó a favor de Finlandia, en los singles entre Ruusuvuori y Pedro Cachín, donde el cordobés cayó 7-5 y 6-3. Sin embargo, Argentina igualó después en el mano a mano de Francisco Cerúndolo ante Otto Virtanen, donde se impuso 6-3, 3-6 y 7-6 (7-3). El crack del conjunto nacional, de todas formas, sufrió una lesión en el aductor derecho que lo dejó afuera.

Después, el elenco europeo sacó ventaja en los dobles, donde Ruusuvuori y Harri Heliovaara ganaron ante Máximo González y Andrés Molteni por 7-6 (7-5), 4-6 y 6-4. Si Bagnis triunfaba este domingo, habilitaba el quinto encuentro definitorio, que jugarían Cachín y Virtanen. No obstante, la derrota del santafesino en el estadio Espoo Metro Arena selló el pase de Finlandia a las Finales de la Davis 2023 por primera vez en su historia.

Allí, los nórdicos se unirán a los campeones y subcampeones de 2022 (Canadá y Australia) y los dos invitados (Italia y España), más otros 12 países. Por ahora, además de los mencionados, los otros clasificados son Gran Bretaña, Suiza, Estados Unidos, Suecia, Francia y Serbia.

Cuándo es el próximo partidos de Argentina

Como Argentina no logró imponerse frente a Finlandia, no participará de las Finales con la elite de naciones del tenis mundial. En tanto, tendrá que disputar un partido de repechaje en septiembre con el objetivo de no descender a la zona Americana. El rival del conjunto nacional se conocerá la semana próxima en el sorteo que se realizará en Londres.