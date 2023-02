El referéndum planteado por el gobierno de Ecuador para reformar la Constitución en materia de seguridad, democracia, partidos, instituciones y medio ambiente obtendría amplio apoyo de la población, según una encuesta realizada antes de las elecciones pero difundida este domingo tras la votación. El sondeo de Cedatos señala que el respaldo de los ecuatorianos a las ocho preguntas formuladas en el referéndum oscila entre el 59,1 y el 74,4 por ciento. Al cierre de esta edición, el recuento oficial no alcanzaba ni el uno por ciento del total de votos. Las autoridades electorales tienen diez días para cerrar el escrutinio y proclamar los resultados.

En unas elecciones marcadas por el asesinato de dos candidatos, los ecuatorianos también eligieron 23 prefectos provinciales y 221 alcaldes para el periodo 2023-2027, así como a los nuevos siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano que se encarga de designar autoridades del Estado como el fiscal general o el contralor. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, dijo que la participación fue del 80,74 por ciento.

La consulta por la extradición

En plena guerra contra el narcotráfico Lasso votó en su natal Guayaquil, donde marcó el Sí en las ocho preguntas que propuso para la consulta, entre ellas la de permitir la entrega de connacionales involucrados con el crimen organizado transnacional como el narcotráfico y la corrupción. El Ejecutivo sostiene que la extradición será una herramienta para desmantelar más de una veintena de bandas criminales, algunas con nexos con cárteles mexicanos según autoridades.



El objetivo no declarado es la entrega a Estados Unidos de narcos, quienes correrían el riesgo de permanecer allí presos muchos años. El vecino Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, aplica esta medida desde la década de 1990. Al tiempo que ha crecido el narcotráfico en Ecuador (200 toneladas de droga incautadas en 2022), también aumenta la violencia. Las cárceles son escenario recurrente de masacres entre presos rivales, y la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes casi se duplicó entre 2021 y 2022, pasando de 14 a 25.

Los principales resultados

La iniciativa para permitir la extradición a ecuatorianos que sean requeridos por otros países por delitos vinculados al crimen organizado fue respaldada por el 65,8 por ciento de los encuestados y rechazado por el 34,2 por ciento. La pregunta que más apoyo habría obtenido en la votación del domingo fue la de reducir el número de parlamentarios de la Asamblea Nacional, con un 74,4 por ciento para el Sí, de acuerdo con la encuestadora Cedatos y a la espera de los resultados oficiales.

La propuesta con el apoyo más bajo, del 59,2 por ciento, fue la que plantea que los siete miembros del CPCCS ya no sean elegidos por votación universal y pasen a ser escogidos por la Asamblea. Más alto fue el apoyo para que la Asamblea se haga cargo de las designaciones de autoridades que ahora realiza el CPCCS, lo que de acuerdo a este sondeo obtuvo un 62,8 por ciento para el Sí.



Los mismos porcentajes resultaron para la propuesta de crear un Consejo Fiscal que se encargue de seleccionar, designar, promover, sancionar y destituir fiscales, de modo que esta función ya no la haga el Consejo de la Judicatura. Para la campaña del No, que agrupó al correísmo y a las centrales gremiales de trabajadores y de la educación, esta es una estrategia del gobierno para prorrogar los mandatos de los fiscales que le son afines y remover o postergar a los que no.

Por su parte, el planteamiento para crear un subsistema de áreas de protección hídrica aglutinó el favor del 68,8 por ciento, en línea con la propuesta para crear un sistema de compensación por servicios ambientales. El sondeo de la empresa Cedatos, con un margen de error del 2,8 por ciento, fue realizado del 28 de enero al 4 de febrero, pero por normativa electoral no podía difundirse hasta una vez finalizada la votación.

Lasso pretendía hacer en simultáneo un referéndum y una consulta popular, pero la Corte Constitucional dio de baja las tres preguntas de la consulta y solo habilitó las del referéndum, vinculadas a aspectos constitucionales. La diferencia técnica entre uno y otro mecanismo es que la consulta es sobre temas de interés general pero sin incidencia en la estructura constitucional.

Violencia creciente

La votación del domingo se dio en un contexto de creciente violencia ligada al narco. El sábado fue asesinado el candidato Omar Menéndez, de 41 años y quien se postuló para la alcaldía de Puerto López por el movimiento Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa. Hace quince días Julio César Farachio, aspirante a la alcaldía de Salinas, también fue muerto a tiros.

La elección de autoridades locales también podría incidir en la gobernabilidad en Ecuador, donde tres presidentes fueron derrocados entre 1997 y 2005. Susana González y Cynthia Viteri, ambas de la coalición conservadora Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), habrían sido electas prefecta de la provincia de Guayas y reelecta alcalde de su capital, Guayaquil, según encuestas a boca de urna de la firma Market citadas por el diario local El Universo.

Sin embargo muchos de los candidatos con más posibilidades son leales al expresidente Correa. Jorge Yunda, de la coalición Juntos por la Gente, habría sido electo alcalde de Quito y la correísta Paola Pabón, reelecta como prefecta de la provincia de Pichincha, de acuerdo a los sondeos a boca de urna.