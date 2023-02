El presidente Alberto Fernández respaldó este lunes el plan antiinflacionario impulsado por el ministro de Economía y aseguró que junto a Sergio Massa están decididos a "llevar adelante una acción clara que tiene que comprometernos a todos para que los precios empiecen a controlarse”. Además, le restó importancia a la interna al interior del Frente de Todos y adelantó que la mesa política del oficialismo se reunirá la semana que viene.



“Nosotros tenemos que seguir luchando con el tema de la inflación de forma permanente. Le pido a los argentinos que recuerden mi compromiso de campaña. Decía que esto no se resuelve de un día para el otro”, afirmó el Presidente.

En tanto, consultado por Urbana Play, argumentó que “después de alguien que deja 54 puntos de la inflación, bajarla va a exigir mucho esfuerzo". "En el medio se desató la guerra (en Ucrania). En otros países las multiplicó por ocho la inflación. Pelear contra eso es una cosa muy compleja”, justificó el mandatario este lunes.

La carne y los precios que se disparan

En tanto, sobre uno de los temas más calientes de la agenda económica, el precio de la carne, el Presidente advirtió que el año pasado los percios se incrementaron por debajo de la inflación porque "China se reitró de la compra". "Hubo un exceso de la carne y al aumentar la oferta bajaron los precios", agregó el mandatariom, que indicó que "ahora con la sequía nos falta ganado en pie". "La oferta es menor y los precios tienden a crecer”, sostuvo.

Y añadió: “Esto ocurre con muchos granos. Como el maíz, que producto de la sequía altera sus precios. Hay circunstancias exógenas, (como) la guerra, y endógenas, (como) la puja del ingreso, donde algunos están ganando muchísimo dinero”.

La inflación autoconstruida

Por otro lado, el mandatario explicó que la inflación en Argentina tiene varios motivos, y señaló como uno de ellos la “autoconstruida”. “Me preguntaron cómo veía el problema de la inflación y si la causa era el gasto público. Yo expliqué que hay múltiples causas. El déficit es una de las casas. Emitir dinero es otra de las causas”, empezó explicando.

A lo que agregó: “En Argentina hay una tercera causa, que es la inflación autoconstruida, que hace que muchos pequeños formadores de precios que ante la posibilidad de que se alteren las reglas, aumentan los precios”.

“Estoy hablando del quiosquero que escucha que podría subir la luz y remarca. O porque escucha que va a subir la nafta. No estoy hablando del consumidor, sino de los pequeños formadores de precios. El consumidor siempre es una víctima. Estoy hablando de los pequeños formadores de precios”, indicó.

La internas en el Frente de Todos

Consultado sobre si las internas en el Frente de Todos afectaron la gestión económica, sobre todo después de la salida de Martín Guzmán y el cuestionado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Fernández dijo que no le va a echar la culpa a nadie "por las complicaciones".

“Son cosas que pasan, hago política desde que tengo uso de la razón. Convocamos a una mesa para desarrollar la estrategia electoral que se viene. Calculo que será la semana que viene. La idea es que participemos todos los que estamos en el Frente de Todos”, comentó de cara al futuro y sobre el mensaje difundo este domingo.

Además, sobre las críticas que recibió desde algunos sectores de la coalición, apuntó: “A mí las declaraciones no me preocupan, está todo bien. No voy a gastar ni un segundo en hablar (del Cuervo Larroque o Máximo Kirchner)”.

En tanto, volvió a defender una vez más, el acuerdo con el FMI y respondió a las críticas que se hicieron y se hacen desde estos sectores oficialistas: “Yo firmé con el Fondo y la Argentina creció cinco puntos, creamos un millón de puestos de trabajo, se expandió el gasto en salud, vivienda, ciencia y tecnología. ¿Dónde está el ajuste? No lo sé. Yo no lo encuentro”.

Alberto y la reelección

En el mismo tono, el Presidente respondió a quienes aseguran que un mandatario no puede presentarse como candidato a la reelección y competir en una interna: “Qué sé yo. A mí nadie me dijo (que no puede ser candidato). No es mi mayor problema. Mi problema es que los canallas que destruyeron la Argentina no vuelvan a gobernar”.

Después, en un claro fogoneo de la interna, apuntó: “Yo tengo mi forma de ver las cosas. Hay compañeros que tiene otra manera. Dejemos que la gente opine. ¿Desde cuándo le tenemos miedo a que la gente opine? Yo lo que más quiero es profundizar la democracia”.

El pedido de juicio político a la Corte

Finalmente, Fernández se refirió al pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema y señaló que “no sabe qué va a pasar”. “Hay juicio políticos que tienen mucha severidad. Yo defendido mucho el Estado de derecho. Ahí hay tres poderes independientes. Esta independencia existe. Tenemos funciones distintas. Y yo veo que uno de los tres poderes se mete con tareas de los otros dos”, dijo.

Y agregó: “La Corte Suprema dictó dos decisiones que fueron claras intromisiones al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Cuando resolvió el tema de la Magistratura. Estuvieron 16 años para declarar una ley inconstitucional. Y hace algo que está prohibido, que pusieron una normativa derogada. Tomaron un montón de decisiones que no tiene que ver con ellos. Le dijeron al Poder Legislativo cómo tiene que elegir representantes”.

Sobre la segunda intromisión, explicó que es el fallo por la coparticipación: “Yo no puedo pagar una ley que no está prevista por el presupuesto. Por eso planteó los bonos. Es lo que puedo hacer. Es un fallo que pone abiertamente un conflicto de poderes. Porque es la Corte la que está administradnos la coparticipación. Y la Corte tiene que administrar justicia”.