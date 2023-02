El Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Dolores condenó por unanimidad a los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes en la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique, de Villa Gesell. Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua, mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una pena de 15 años de cárcel.

Tras un mes de debate, los jueces consideraron penalmente responsables a los rugbiers que atacaron al joven de 18 años. Tras la lectura del fallo, Máximo Thomsen solicitó asistencia médica, por lo que la audiencia ingresó en un cuarto intermedio.

Ni bien se inició la audiencia, la presidenta del Tribunal, María Claudia Castro, junto a los jueces Christian Rabaia y Emiliano Lázzari dieron paso a la lectura del fallo. En una primera instancia, rechazaron el pedido de nulidad del juicio, que había sido solicitado por el abogado de los ocho condenados, Hugo Tomei, quien insistió con esa estrategia durante todo el debate oral.

Instantes después, el TOC 1 anunció las penas: de este modo, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi recibieron la misma pena perpetua, al tiempo que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, fueron considerados autores del delito de homicidio como partícipes secundarios, y recibieron una condena a 15 años de prisión.



Máximo Thomsen

Recibió una pena de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso de dos o más persona, por alevosía, en concurso real por lesiones leves.

En su alegato final había afirmado: "Primero que nada quería pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad y jamás tuvimos intención de algo así. Quiero pedir disculpas. Sé que a veces las disculpas no alcanzan, pero ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás y revertir todo esto. Pero no, no podemos, así que no nos queda otra que pedir disculpas. Estoy muy arrepentido. Gracias por darme este espacio. Siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan."

Ciro Pertossi

Recibió una pena de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso de dos o más persona, por alevosía, en concurso real por lesiones leves.

En su alegato final había afirmado: "Quería decir que estoy muy arrepentido de todo lo que pasó. Por favor, pedirle perdón a la familia por haber estado en el lugar, haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Es muy feo. Nunca voy a querer matar a nadie, es algo que a mí me afecta mucho. Nada... pedir perdón. Se murió alguien de nuestra edad, es muy feo. Y es muy feo de lo que nos acusan."



Enzo Comelli



Recibió una pena de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso de dos o más persona, por alevosía, en concurso real por lesiones leves.

En su alegato final había afirmado: "Buenos días tribunal. Yo sinceramente quiero dar mis disculpas a la familia de Fernando y también a mi familia quiero le pedir disculpas y a todas las personas que fueron afectadas lamentablemente por este hecho aberrante. Falleció una persona de nuestra misma edad, que al igual que nosotros tenía toda una vida por delante. Yo la verdad le quiero dar mis sinceras disculpas a todos los involucrados que no fueron solo nuestras familias y la familia de Fernando sino cada una de las personas que dieron testimonio y pasaron este calvario. Yo quiero agradecer por este espacio y voy a estar siempre a su disposición."



Matías Benicelli

Recibió una pena de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso de dos o más persona, por alevosía, en concurso real por lesiones leves.

En su alegato final había afirmado: "Primero que nada quiero pedir perdón a la familia de Fernando porque nunca quise que esto pasara, nunca tuve ningún plan ni intención de matar a nadie. Todos los días lo pienso, todos los días estoy arrepentido de lo que pasó. OJalá pudiera volver el tiempo atrás pero ya no se puede. Quiero dejar en claro que nunca quise matar a nadie."



Luciano Pertossi

Recibió una pena de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso de dos o más persona, por alevosía, en concurso real por lesiones leves.

En su alegato final había afirmado: "Primero quiero pedirle disculpas a la familia de Báez Sosa y a cualquier persona que haya sido afectada con esto. Decir que nunca quise ni quería participar de una pelea donde fallezca una persona. Pido mil disculpas por todo lo malo y siento que lo que ustedes decidan o digan va a ser lo correcto. Y bueno, le pido a Dios que sea algo bueno para todos."



Lucas Pertossi

Recibió una pena de 15 años de prisión por ser considerado partícipe secundarios del hecho que fuera calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal por lesiones leves. De conformidad con lo normando por los artículo 80, incisos 2 y 6; 54; 89 y 45 del código penal.

En su alegato final había afirmado: "Ante todo quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado. Estoy muy arrepentido de lo que pasó. Estoy muy mal desde lo que pasó ese día hasta el día de hoy y muy triste por todo lo sucedido. A todas las personas que afecté les quiero pedir sinceramente mis disculpas, nunca tuve intención de matar a nadie ni participar de ningún asesinato. Para nada. Quiero decir gracias por este momento, por escucharme, y no tengo más nada para decir."



Blas Cinalli

Recibió una pena de 15 años de prisión por ser considerado partícipe secundarios del hecho que fuera calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal por lesiones leves. De conformidad con lo normando por los artículo 80, incisos 2 y 6; 54; 89 y 45 del código penal.

En su alegato final había afirmado: "Quiero pedir disculpas a todas las personas afectadas con lo que pasó. Es algo que duele muchísimo hasta el día de hoy. Es muy triste. No hubo ningún plan ni nada de lo que ese dice. Gracias por escucharme."



Ayrton Viollaz

Recibió una pena de 15 años de prisión por ser considerado partícipe secundarios del hecho que fuera calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal por lesiones leves. De conformidad con lo normando por los artículo 80, incisos 2 y 6; 54; 89 y 45 del código penal.

En su alegato final había afirmado: "Quiero pedirle perdón a la familia de Fernando, jamás pensé que iba a pasar algo así. Estoy muy arrepentido de todo. Muchas gracias por este espacio que me están dando. Que Dios los bendiga."