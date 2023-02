Máximo Thomsen se descompensó durante la lectura del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores, al escuchar la sentencia que lo condenó a prisión perpetua junto a otros cuatro condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, por el que el resto de los acusados recibió una pena de 15 años.



Por el episodio, la audiencia del Tribunal Oral se suspendió durante unos minutos, hasta que Thomsen recibió atención y se pudo continuar con la lectura del fallo. Sin embargo, según supo Página/12, no volvió a ingresar a la sala, donde siguió el trámite jurídico.

Todo ocurrió apenas unos instantes después de que los jueces indicaran que cinco de los acusados – entre ellos Thomsen – fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio doblemente agravado de Báez Sosa, mientras que otros tres recibieron una pena de 15 años, considerados autores secundarios del homicidio.

“Déjenme estar con él, déjenme ver”, llegó a gritar la madre de Thomsen, Rosalía Zárate. “No me importa más nada, es todo una mentira, saquen a los periodistas”, reclamó. Instantes después, la sala fue desalojada y los cronistas presentes en el lugar no pudieron volver a entrar. Luego, el Tribunal solicitó la asistencia médica de Thomsen, que no volvió a ingresar.

Una por una, las condenas a los 8 rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa

Máximo Thomsen

Recibió una pena de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso de dos o más persona, por alevosía, en concurso real por lesiones leves.

Ciro Pertossi

Recibió una pena de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso de dos o más persona, por alevosía, en concurso real por lesiones leves.

Enzo Comelli

Recibió una pena de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso de dos o más persona, por alevosía, en concurso real por lesiones leves.

Matías Benicelli

Recibió una pena de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso de dos o más persona, por alevosía, en concurso real por lesiones leves.

Luciano Pertossi

Recibió una pena de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso de dos o más persona, por alevosía, en concurso real por lesiones leves.

Lucas Pertossi

Recibió una pena de 15 años de prisión por ser considerado partícipe secundarios del hecho que fuera calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal por lesiones leves. De conformidad con lo normando por los artículo 80, incisos 2 y 6; 54; 89 y 45 del código penal.

Blas Cinalli

Recibió una pena de 15 años de prisión por ser considerado partícipe secundarios del hecho que fuera calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal por lesiones leves. De conformidad con lo normando por los artículo 80, incisos 2 y 6; 54; 89 y 45 del código penal.

Ayrton Viollaz

Recibió una pena de 15 años de prisión por ser considerado partícipe secundarios del hecho que fuera calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal por lesiones leves. De conformidad con lo normando por los artículo 80, incisos 2 y 6; 54; 89 y 45 del código penal.

¿Cuántos años son la prisión perpetua en el Código Penal de Argentina?

En principio hay que aclarar que el concepto etimológico de “cadena perpetua” hace referencia a "perpetuidad", ya que antiguamente se relacionaba con el tiempo que una persona que había cometido un delito se encontraba encadenado a un muro o cargaba con un peso, como una bola de acero.



En el Código Penal argentino, este concepto de "perpetuidad" se mantuvo hasta la reforma constitucional de 1994, en donde se cambió el nombre a "prisión" perpetua y se puso un límite de años a la condena.

De cuántos años es la condena a prisión perpetua

Según señala el Código Penal en el artículo 13, la condena a reclusión o prisión perpetua tiene un máximo de 35 años de condena. Aunque también advierte que no es en sí una perpetuidad, ya que el condenado podría salir en libertad condicional.

Este tipo de penas se aplica con delitos como homicidio agravado, abuso sexual que resultara en la muerte de la víctima, desaparición forzada de personas, torturas que terminaran en muerte y traición a la patria.

