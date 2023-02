Desde Santa Fe

El ministro de Seguridad Rubén Rimoldi llevará hoy a la comisión bicameral de seguimiento de la Emergencia en Seguridad en la provincia el informe final de 2022, que es un balance del destino de más de 3.000 millones de pesos asignados por la ley a su área y la inversión de esos recursos en un 99%, según adelantaron a Rosario/12 fuentes de la Casa Gris. El documento era analizado ayer en los principales despachos del gobierno de Omar Perotti, que se lo entregará también a todos los partidos políticos de la oposición, anunció la ministra de Gobierno Celia Arena. “Los fondos de la emergencia del año pasado se invirtieron entre el 99% y el 99,5%. Y el presupuesto total del Ministerio de Seguridad que superó los 65.000 millones en 2022, el nivel de ejecución fue del 93%”, explicó Arena. Rimoldi asistirá a la Legislatura acompañado por los funcionarios de su equipo, entre ellos el nuevo secretario de Coordinación Administrativa Gustavo Bode –quien reemplazó a la contadora Ana Morel el 6 de enero-, pero también lo asistirá el segundo de Arena y secretario de Gobierno, Oscar Urruty, a partir de que Perotti solicitó a la Legislatura una nueva ley de emergencia hasta fin de año porque la anterior caducó el 31 de diciembre de 2022.

Rimoldi fue convocado por la bicameral de seguridad que integran tres diputados del Frente de Frentes: el radical Juan Cruz Cándido –que responde a su jefe de bloque y ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro-, la socialista Lionella Catallini y la macrista Ximena Solá. Y dos senadores peronistas distantes de la Casa Gris: Armando Traferri que preside el bloque Juan Domingo Perón y Miguel Rabbia, quien el año pasado rompió la bancada más cercana a Perotti y armó su propio espacio en línea con el senador nacional Marcelo Lewandowski.

La comisión bicameral le pidió a Rimoldi una “rendición de cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre” y eso es lo que entregará hoy el ministro, un balance de las inversiones asignadas por la ley de emergencia –algo más de 3.000 millones- que su colega de Gobierno dijo que se invirtieron entre un 99% y 99,5%.

El análisis de los fondos de 2022 y su destino –plantean en la comisión- es el paso previo para abrir el debate de una nueva ley de emergencia en 2023.

Arena dijo que el informe que llevará hoy a la Legislatura Rimoldi lo realizó el reemplazante de Morel en la Secretaría de Coordinación Administrativa, Gustavo Bode. Trascendió que incluye dos áreas: el destino de los 3.000 millones asignados por la ley de emergencia y las inversiones de los 65.000 millones del presupuesto total del Ministerio de Seguridad. La ejecución de las partidas en el primer caso superó el 99% y en el segundo el 93%. “El informe será entregado a los distintos partidos de la oposición con todo el detalle que requieren”, dijo Arena en la emisora Aire de Santa Fe.

La ministra de Gobierno solicitó a la oposición que en el tema seguridad actúe de “manera responsable”. “No pedimos que no nos critiquen”, pero sin “insultos” ni “agravios”. “No compartimos esta práctica política de ir al choque sin sustentar (con argumentos) las cosas que se dicen, porque una vez que se dicen quedan instaladas en la opinión pública. Lo que pedimos es que actúen de manera responsable, que el tono electoral no encubra cuestiones que no son ciertas”, agregó Arena. “La seguridad es una preocupación de todos, pero que los planteos sean responsables”. “Cuando hablamos de responsabilidad nos referimos a no transmitir desazón a la ciudadanía, porque efectivamente es un tema muy profundo. El delito tiene un nivel de penetración muy grande”.

El senador Miguel Rabbia ya dijo que –una vez que se conozca el informe de 2022- se evaluará el nuevo pedido de Perotti para seguir con la emergencia en seguridad en 2023. “El departamento Rosario está castigado con altas tasas de homicidios”, dijo Rabbia por LT9. "Me parece importante darle al Poder Ejecutivo las herramientas necesarias para que no haya excusas en el trabajo de una mejor seguridad. Pero antes, queremos saber qué se hizo en 2022 y qué se va a hacer en 2023. El año pasado se dieron las herramientas y no estuvieron los resultados que queríamos los ciudadanos”.

“La emergencia implica mecanismos de compras con mayor agilidad, con licitaciones públicas de hasta 12 millones y privadas de 18 millones, con controles menos estrictos. Pero no vemos el control necesario por la comisión bicameral, por lo que hay cosas que debemos seguir hablando. Por eso, esperamos el encuentro con el ministro de Seguridad para decirle qué cosas hay que mejorar en este proyecto de ley de emergencia en seguridad, pero hacerlo en el marco del consenso”, concluyó Rabbia.