El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas en 12 jurisdicciones de distintas zonas del país, que incluyen a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Formosa, Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. En algunos puntos, el termómetro alcanzará los 39 grados.

La alerta amarilla indica que las temperaturas esperadas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud de las personas, pero pueden ser peligrosas en el caso de los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Los 12 distritos en los que rige la alerta amarilla

La Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la Provincia –especialmente en la parte norte y oeste– se encuentran bajo alerta amarilla por calor extremo. La Costa Atlántica no quedó incluída en la advertencia.

Gran parte de la zona de cuyo se encuentra afectada: el sur de San Juan y de La Rioja y la totalidad de la provincia de Mendoza, con máximas que alcanzarán este martes los 39 grados en casos como la capital sanjuanina o las localidades del sur riojano como Chamical. En el norte mendocino estarán las mayores temperaturas de ese distrito, con máximas de 38 grados en zonas como La Paz o San Martín.

El norte de Córdoba, en localidades como Ischilin o Cruz del Eje el termómetro también marcará 38 grados y la alerta también rige para regiones del oeste y centro-sur de esa jurisdicción. Además, en la mayor parte de San Luis también rige la advertencia.

El sureste de Formosa, donde en la capital provincial la temperatura tocará los 38 grados, es el único punto del norte argentino donde el SMN señaló en color amarillo.

Además, quedaron afectadas algunas zonas del norte de La Pampa, como Trenel, Chapaleufú o Rancul y del oeste de esa provincia, en localidades como Chical Co y Puelén; gran parte de Neuquén, en la región cordillerana y el este alrededor de su capital; algunas localidades del norte y oeste de Río Negro, como General Roca o Bariloche; y el oeste de Chubut.

¿Qué hacer frente a un golpe de calor?

Con las altas temperaturas, es importante recordar cuáles son las distintas formas de prevenir un golpe de calor: tratar de no estar demasiado activo y tomar descansos al hacer ejercicio; beber suficientes líquidos –como agua o bebidas deportivas–; no forzarse sin embargo a beber cantidades muy grandes en poco tiempo; si se realiza ejercicio, hacerlo temprano en el día, antes de que suba demasiado la temperatura; vestir ropa liviana y suelta, con pocas capas; quitarse la ropa extra; evitar estar en un automóvil caliente; no exponerse al sol entre las 10 y las 16.

Los síntomas incluyen dolor de cabeza; piel seca y caliente; ausencia de sudor; sed intensa; respiración rápida y sensación de falta de aire; taquicardia y pulso rápido; mareos y confusión; convulsiones e incluso pérdida de conocimiento; náuseas y vómitos.

Cuando una persona sufre una situación de este tipo, es conveniente intentar bajar su temperatura corporal a 37 grados, por lo cual se recomienda recostarla a la sombra y en una zona bien ventilada; quitar o aflojar la ropa; aplicar toallas, compresas o paños fríos sobre cuello, ingles, axilas y cabeza; si la persona está consciente, ofrecerle agua para que beba poco a poco. Además, se debe llamar a emergencias para trasladar al afectado a urgencias.

Seguí leyendo: