Este 8 de febrero de 2023, se cumplen 11 años de la partida de Luis Alberto Spinetta y lo recordamos de la mejor manera: con su música y las palabras más sentidas de quienes lo querían y admiraban. En una entrevista con Canal 9, cuando "El Flaco" dio un concierto, el gran músico Andrés Calamaro definió a Spinetta como "eterno como el sol".

"Me gusta Spinetta, hasta su mal carácter. Soy antiguo fan de Spinetta, por lo tanto, estoy agradecido porque va a echar una mirada sobre el pasado", agregó. Su admiración por Spinetta siempre ha estado presente.

También, en una entrevista más reciente con Página12, Calamaro dedicó sentidas palabras al intérprete. "Luis Alberto es especial para esta generación -de músicos y público- que creció escuchando Invisible y estudiando Almendra y Pescado Rabioso. Un tesoro de persona y de artista", dijo.

Además, las palabras de su hijo Dante Spinetta: "Cuando nací ya estaba ahí, me encanta verlo ahí arriba porque sé que es lo que él quiere y es lo que yo quiero también". "Los temas que puso en el unplugged, los nuevos me parecen los mejores que hizo en 20 años, te juro, me encanta", expresó el joven Dante a Canal 9.

Por su parte, la actriz Carolina Peleritti, quien mantuvo una relación de 4 años con el músico, también habló sobre el arte de "El Flaco": "Aparte de la poesía tiene que ver con una manera de expresarse y decir las cosas, su música y su búsqueda y creatividad siempre me ha gustado". "Para mí es un lujo venir a verlo, desde el lugar que estoy ahora, pero antes también me encantaba mucho", finalizó.

Luis Alberto Spinetta falleció en 2012 a los 62 años. La causa fue un grave cáncer de pulmón provocado por su adicción al cigarrillo.​ Hoy sus cenizas corren por el Río de la Plata, y su alma se eleva cada vez más que su música suena en cada rincón del planeta.

