Año 1995. Gobierno de Carlos Menem. Una fábrica militar ubicada en pleno centro de la ciudad de Río Tercero explota, lanzando bombas y proyectiles y dejando un saldo de siete víctimas. Se descubre que desde allí se enviaban armas a los Balcanes, se sospecha que el siniestro es intencional, se “investiga” y se halla como único responsable a un operario, a quien se despide. Asunto terminado. Febrero de 2014. Gobernador de la Ciudad: Mauricio Macri. El depósito local de una poderosísima firma internacional, que resguarda datos financieros de 156 mil empresas en el mundo entero y ocupa toda una manzana del barrio de Barracas, se incendia, dejando como saldo humano a diez bomberos muertos y dos suicidados. Se “investiga”, se lo considera intencional, pero hasta el día de hoy no hay culpables. El primer hecho lo narró Esquirlas, documental de 2021. Le toca el turno ahora al incendio de Iron Montain, con guion de Carlos Castro, dirección de Jorge Gaggero -realizador de Cama adentro (2004)-, y relato de Cecilia Roth.

Documental de investigación de formato canónico, En cumplimiento del deber pone en orden los datos, entrelazando dos líneas narrativas. Una es la que tiene que ver con el incendio en sí, la otra es la de las víctimas, con abundantes testimonios de sus deudos. Iron Mountain, que guarda documentación de varios de los bancos, financieras y corporaciones más poderosos del país y del mundo (como J. P. Morgan y HSBC), no podría ser más sospechable. El de la sede de Barracas es el quinto incendio producido en distintas ciudades entre 1997 y 2014: Nueva Jersey, Ottawa, Aprillia en Italia, Londres (la segunda mayor conflagración registrada en esa ciudad en toda su historia), Buenos Aires finalmente. Dato llamativo: los documentos se almacenan en papel, en tiempos en que toda documentación se archiva de manera virtual. Segundo dato: se demora dos horas para dar aviso a la policía, un tiempo prudencial para que el fuego haga su trabajo. Tercer dato, previsible: la planta había sido denunciada por no cumplir las normas de seguridad exigidas.

Cabe recordar que el Gobernador de la Ciudad había distinguido a Iron Mountain y que el Ministro de Desarrollo urbano, que tuvo a su cargo la creación del Polo Industrial -del cual la empresa era una punta de lanza- era en ese momento Francisco Cabrera, ex empleado del HSBC. Resultado: exención financiera por 2300 millones de dólares y tanques de agua vacíos a la hora del incendio. Entre otros, En cumplimiento del deber presenta testimonios del ex Presidente del Banco Central, Pedro Biscay, del ex director de la Unidad de Investigación Financiera, del ex Inspector de Trabajo de la Ciudad y de varios legisladores que tuvieron a su cargo la investigación del hecho. Un perito policial afirma que está comprobado que se introdujeron dos dispositivos para generar el fuego. ¿Culpables? Nadie.



EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER - 6 PUNTOS

Argentina, 2023

Dirección: Jorge Gaggero

Guion: Carlos Castro

Relato: Cecilia Roth

Duración: 68 minutos

Estreno en el cine Gaumont.