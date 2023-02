Teatro

Pampa escarlata

Inglaterra, segunda mitad del siglo XIX. Mildred Barren, una joven dama de sociedad quiere ser una pintora ilustre. Su profesor de pintura, el célebre Woodcock, le da un ultimátum: si ella no abandona los paisajes, las naturalezas muertas y los utensilios de cocina en el transcurso de un mes, él no volverá a darle clases jamás. Con esta amenaza a cuestas, la chica se deprime. Para sacarla de su tristeza, su criada Isidra, una chica pampeana traída de Argentina, le prepara una pócima siguiendo una receta ancestral. Luego de beberla, Mildred ingresa a un intenso periodo de creación. Dice el dramaturgo y director Julián Cnochaert: “Una obra que indaga sobre el plagio, la apropiación cultural, la constitución del artista y el binomio civilización-barbarie. Una excusa para desplegar enormes caudales de actuación y una defensa del teatro como la posibilidad de una aventura épica”. Con Lucía Adúriz, Pablo Bronstein y Carolina Llargues

Los viernes a las 22.30 en El extranjero, Valentín Gómez 3378. Entradas en Alternativa.

Potrillo Ben

Esta obra de Santiago Nader imagina el fin del mundo y del capitalismo través de una historia de amor lisérgica entre dos adolescentes varones que se encuentran en un hospital. Eial y Ben van a recorrer una ciudad en ruinas y contraponer a las lógicas de la violencia médica, policial y patriarcal los chispazos de una serie de aventuras agitadas por el deseo, la erótica y el amor. El único refugio posible es interior y, para eso, la obra pareciera inventar un habla –o mejor, un enorme cuerpo sonoro– que viene del futuro, una lengua incendiada y excesiva que busca sobrevivir al apocalipsis. Con: Lucía Deca, Marcos Krivocapich y Federico Lehmann. Música en escena: Franco Calluso (sintetizadores), Juliana Isas (viola y guitarra eléctrica) y Carola Zelaschi (batería electrónica, sintetizadores y viola). Ana Sofía (reemplazo).

Del 16 de febrero al 1 de abril, de jueves a domingo, a las 21 en la sala Orestes Caviglia. Libertad 815. Entradas en el Teatro o en Alternativa. 900 pesos, Descuentos a jubilados y estudiantes.

MUSICA

And In The Darkness, Hearts Aglow

Conocida profesionalmente como Weyes Blood, la cantante Natalie Laura Mering nació en California en una familia muy religiosa y se crió en Pennsylvannia. A los 34 años ya pasó por varias encarnaciones musicales, desde cuando estaba en los círculos noise under hasta los primeros discos independientes que lanzó como Weyes Blood (incluso formó parte de una banda llamada Satanized). En 2019 editó su primer disco por el sello Sub Pop, Titanic Rising, que la llevó a un público mayor y tuvo excelentes críticas. Pero And In The Darkness… es mucho mejor. Indie pop orquestado, una voz hermosa, cálida. Algo de lo que se puede escuchar aquí se anticipaba en un cover de Joni Mitchell que hicieron con Lana del Rey: el espíritu melancólico y optimista de Laurel Canyon está muy claro en canciones como “Children of the Empire”. Las canciones son largas, hay arpas, pianos, cuerdas, campanas, palmadas: tristes y hermosas, es difícil elegir alguna pero “God Turn Me Into a Flower” es magnífica y “The Worst Is Done” hasta suena optimista si no se escucha la letra, claro: “No se supone que seamos nuestros ángeles todo el tiempo/ Nadie viene a ver si estás vivo/ Pero dicen que lo peor pasó”.

Midnights

Se pueden decir muchas cosas de Taylor Swift. Incluso su perfección pública puede resultar molesta. Pero es una enorme compositora de canciones pop y no deja de demostrarlo. Estas canciones se supone que fueron escritas durante o acerca de varias medianoches o insomnios de la diva, pero no importa. “Lavender Haze” es un tema pop buenísmo y “Anti-Hero” es irresistible. También es brillante que las canciones de sus noches en vela en un disco de estética nocturna no sean baladas melancólicas sino temas pop delicados pero para cantar y bailar. “You’re On Your Own, Kid” es de lo mejor de una colección notable, y en el video de “Bejeweled” para quienes quieran espiar, hace de su madrastra Laura Dern. (Taylor Swift también ahora dirige sus videos. Imparable).

ONLINE

The Thief, His Wife and the Canoe

A pesar del título, que parece homenajear al célebre largometraje de Peter Greenaway El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, la historia de esta miniserie británica dividida en cuatro episodios está basada en un caso (increíblemente) real. En el año 2002 un exmaestro y guardia carcelario llamado John Darwin desapareció mientras practicaba su afición por la navegación en kayak. Cinco años después de haber sido dado por muerto en un accidente, el buen hombre reapareció vivito y coleando, enfrentando a partir de ese momento un juicio por desfalco junto a su esposa. ¡Todo había sido una simulación para cobrar el seguro de vida! La serie, disponible en Paramount+, se toma las cosas un poco en serio y un poquito en broma, aprovechando las bondades actorales de Eddie Marsan, perfecto en el papel del protagonista. El hecho de no estar autorizada por el matrimonio real permitió que los guionistas imaginaran cómo fue la vida de John dentro de un placar, más allá de alguna escapada a Panamá.

Cromosoma 21

Netflix acaba de sumar a su oferta la reciente serie chilena que generó algún que otro revuelo en el país trasandino. Es que este relato dramático de tintes policiales comienza con un homicidio y un sospechoso en la escena del crimen: Tomy, un hombre con síndrome de Down a quien la policía encuentra en estado de shock. El director de la serie, Matías Venables, declaró a la prensa respecto de los personajes con Down que “en esta serie no se los trata ni de angelitos ni como niños, sino como adultos, como personas, con sus luces y sus sombras”. Más allá del asesinato como excusa argumental, la trama ofrece sus buenas dosis de conflictos personales y hasta una subtrama con algo de Romeo y Julieta.

CINE

Wong Kar-wai en la Lugones

“Wong Kar-wai sabe filmar la sensualidad como nadie: dos personajes en una habitación, sus pieles muy cercanas, sus juegos tan pronto perversos como infantiles o ambas cosas a la vez, sus gestos apenas percibidos. Una poética de los seres y los lugares”, escribió un crítico de la revista Cahiers du cinema cuando se produjo, en mayo de 2000, el estreno en el Festival de Cannes de In the Mood for Love, una de las obras maestras de WKW. Este jueves 16 comienza en la Sala Leopoldo Lugones un ciclo retrospectivo dedicado al gran cineasta hongkonés surgido hacia finales de los años 80. En copias restauradas y autorizadas por el director de fotografía Christopher Doyle, podrán verse auténticos clásicos modernos como Ángeles caídos, Con ánimo de amar, Chungking Express y Felices juntos (foto), esta última rodada en gran medida en la ciudad de Buenos Aires en 1996. El ciclo continúa hasta el martes 28 y la programación completa, días y horarios pueden consultarse en https://complejoteatral.gob.ar/

Las preñadas

La argentina Ailín Salas y la brasileña Marina Merlino protagonizan esta coproducción entre ambos países, el segundo largometraje del realizador Pedro Wallace. Ellas son Juana y Carmela, dos mujeres embarazadas, habitantes de un empobrecido pueblo misionero de frontera, y su viaje de veinticuatro horas en busca de un médico obstetra que atienda a una de ellas. Según el director, el film, que puede verse exclusivamente en el Cine Gaumont, “nació cuando leí la noticia en el periódico de una mujer que vivió una odisea para tener a su bebé. Todo lo que viví en mi infancia dejó una huella en mi conciencia social: vi pobreza, falta de dinero y comida, ignorancia, riqueza desmedida, violencia y solidaridad”.

TV

La muerte y los ruiseñores

Europa Europa sigue acercando producciones que no pueden disfrutarse en las plataformas de streaming. Para febrero, la señal apuesta a esta miniserie breve (tres episodios) estrenada en la BBC hace algunos años. Se trata de una adaptación de la novela del escritor irlandés Eugene McCabe, publicada en 1992, relato de amores incondicionales, traiciones y venganzas con el trasfondo de la campiña del Condado de Fermanagh en pleno siglo XIX. La historia transcurre en apenas veinticuatro horas, justo cuando Beth (Ann Skelly) sopla veintitrés velitas y decide escapar de casa con la ayuda de un joven. ¿De qué escapa? De varias cosas, pero en particular de su padrastro, un rígido terrateniente protestante interpretado por Matthew Rhys (el gran Philippe Jennings de The Americans). “Una mujer trata de tomar el control de su destino y sus acciones revelarán hechos que podría resquebrajar familias, pero también naciones”, afirma melodramáticamente la sinopsis oficial.

Martes a las 22, por Europa Europa.

Magpie Murders

Sin salir del todo de Irlanda, pero viajando en el tiempo hasta el presente, la serie policial basada en la saga de novelas de Anthony Horowitz llega a la señal Sony. Lesley Manville (la princesa Margaret en The Crown) encarna a Susan Ryeland, que en la adaptación a la pantalla tiene una presencia mucho mayor que en los libros. Tim McMullan, en tanto, es el responsable de darle vida a Atticus Pünd, detective inteligente y nada sonso que en la primera temporada debe investigar el asesinato de Sir Magnus Pye. Claro que todo comienza con un manuscrito incompleto, que la editora Manville recibe antes de ponerse a investigar si se trata de una suerte de macabra autobiografía.

Sábados a las 21.30, por Sony.