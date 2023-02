DOMINGO 12

TEATRO

I feel you Constanza Macras llega con su compañía DorkyPark. La obra aborda sentimientos como la empatía y la emoción mediados por las actuales formas de entretenimiento. Partiendo del espacio digital y sus efectos en las relaciones personales, la coreografía se basa en hallazgos neurofisiológicos: la percepción de los movimientos provocados por emociones de una persona generan las mismas emociones en quien la observa. La coreografía se convierte en una búsqueda de aquello que se activa en nuestro cuerpo como resultado de esas “reacciones espejo”. Con Alexandra Bódi, Emil Bordás, Rob Fordeyn, Thulani Lord Mgidi y Miki Shoji.

A las 20, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $1900.

Lo que el río hace Amelia está desbordada, perdida entre obligaciones, su presente es una montaña de exigencias que trata de escalar cada mañana. La muerte de su padre la obliga a volver al pueblo de su infancia: un escenario donde nada es como lo recordaba; salvo el río, que la invitará a reconocerse en su reflejo o a sumergirse hasta tocar el fondo. ¿Y si ésa que fuimos existiera? ¿Qué haríamos con ella? Lo que el río hace está escrita y dirigida por María y Paula Marull, quienes también encabezan el elenco junto a William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.



A las 19.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $1300.

ARTE



La invención del cielo Marcelo Grosman aborda la relación entre tecnología e imagen y gira en torno a las cartografías celestes como dispositivos estéticos, cognitivos y políticos. La instalación está constituida por piezas low-tech de proyección y visualización y por impresiones de cartografías antiguas, intervenidas con fotografías sobre diversos papeles y vidrio. Grosman sostiene que es posible considerar al cielo como una historia de la subjetividad de la mirada, una construcción política. Una tecnología utilizada en definitiva para gobernar los cuerpos. Las imágenes que durante siglos narraron los cielos son sólo la comprobación de esta subjetividad política.

En Fundación Andreani, Av. Pedro de Mendoza 1981. Gratis.

Todo se enciende Por primera vez en la Argentina, se exhiben las videoinstalaciones de Gabriela Golder que proponen una relectura contemporánea de litografías emblemáticas del reconocido grabador Guillermo Facio Hebequer. Golder se anima a cruzar lenguajes para experimentar la enorme potencia poética y de circulación que la gráfica brinda.

Hasta el 5 de marzo, en el Museo Nacional del Grabado, Riobamba 985. Gratis.

CINE

La tara A partir del hallazgo de la banda sonora de Tararira, la única película surrealista argentina filmada en 1936, perdida desde entonces, y protagonizada por sus tíos bisabuelos, los hermanos Aguilar se disponen a desenmarañar la historia familiar en cruce con los grandes eventos políticos del siglo XX. Un collage documental que recorre Argentina, España y otros lugares del mundo para volver a preguntarse, cien años después, si tal vez la revolución no sea también una estética.

A las 18, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $450.





LUNES 13

TEATRO

Escritor Fracasado En palabras de sus dramaturgos Marilú Marini y Diego Velázquez: “Fue necesario deconstruir la escritura de Roberto Arlt intentando entender desde qué lugar estaba escribiendo esta paradoja: el relato de un escritor que no puede escribir. Arlt le otorga al escritor fracasado la posibilidad de ser un protagonista literario como personaje. Mira a los escritores que lo menosprecian y los comprende, los desprecia y los usa como un ventrílocuo para decir muchos pensamientos propios sobre el ecosistema literario, la creación, su circulación comercial, la mirada de los otros, y la construcción que del artista hace el entorno”.

A las 21, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $2300.

CINE



Tuesday Allie, de 16 años, se queda con su papá todos los martes e insiste en que esta semana no será la excepción. A lo largo del día aguanta una serie de incómodos encuentros con familiares y amigos antes de finalmente llegar al apartamento de su padre, donde el silencio de una casa vacía rompe su rutina. Antes de cautivar a la crítica y público por igual con la fascinante Aftersun, la cineasta escocesa Charlotte Wells forjó otra conmovedora historia de padres e hijas con este íntimo corto debut. De su simple premisa, Tuesday saca a relucir una vida interior herida a punto de estallar de anhelo. Con Megan Mcgill y Kirstie Steele.

Disponible a través de Mubi.

Las motitos Se estrena el tercer largometraje de Inés María Barrionuevo (Julia y el zorro), esta vez codirigido junto a la escritora y autora del guión, María Gabriela Vidal. La película, basada en la novela de Vidal Los chicos de las motitos, observa a un grupo reducido de personajes para terminar imponiéndose en un retrato generacional. Multi generacional, ya que a pesar de concentrar la atención en los días y noches de la adolescente Juliana (Carla Gusolfino), Las motitos no evita describir a los adultos que la rodean, en particular su madre, con quien no parece estar pasando por la mejor etapa.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $200.

ETCÉTERA

Poesía Ya! Continúa la tercera edición del Festival de Poesía más grande del continente, que convoca a la vez a toda una generación de poetas noveles. Nueve jornadas de actividades pondrán en primer plano la producción poética que se viene desarrollando hace décadas en nuestro territorio y las creaciones más actuales.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Nocturnos Jorge Mara Laruche presenta la muestra de Horacio Coppola, una selección de fotos del Maestro de distintos períodos y lugares, en las cuales la noche, la penumbra, o la sombra proyectada, tienen un papel protagónico. Desde el principio de su carrera, Coppola experimentó con los contrastes de luz y sombra en sus imágenes. Existe un autorretrato de 1928 que sorprende por su osadía y competencia técnica. Gran parte de su obra fotográfica está signada por el uso de la sombra, ya sea ambiental o puntual. Sus paisajes urbanos nocturnos son equiparables a los de otros fotógrafos famosos, cultores de la fotografía nocturna, de las primeras décadas del siglo veinte.

En Galería Jorge Mara La Ruche, Paraná 1133. Gratis.

MARTES 14

Etcétera

Fiesta de la Lectura En cada cambio de estación, Malba Literatura organiza una nueva edición de este encuentro, una oportunidad de pasar tiempo en el museo cerrado, en compañía de lectores y libros. La invitación es a instalarse a leer y, a través de esa acción, resignificar nuevas experiencias mediadas por la lectura. El tema de esta edición son los secretos, las confidencias y las confesiones; las revelaciones que encuentran su expresión en la página. La propuesta es sumergirse en los misterios del mundo y del lenguaje en el contexto del museo. Habrá lecturas en vivo, café y descarga de libros gratuitos.

Desde las 16, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

Cronenberg, cuerpo y realidad ¿Qué puede un cuerpo? La pregunta de Spinoza encuentra muchas formulaciones en la obra de David Cronenberg. Tomando Videodrome (1983) como eje central, se propone pensar la filosofía del maestro de la transformación física y sus puntos de contacto con la literatura. Se repasarán algunas preguntas sobre el body horror (o body beautiful, como prefiere el director), sobre la relación entre original y copia, sobre los cuerpos construidos, montados, ensamblados. Un encuentro para visitar cuerpos alterados, invasiones interiores y revelaciones de la nueva carne.



A las 18, en La Libre, Chacabuco 917. Entrada: $2000.

La nostalgia es una trampa En el día de los enamorados, un grupo de actrices recitará el texto de Laila Desmery: un atentado emocional al amor romántico y, al mismo tiempo, la presentación de un libro de poesía. Nos llevarán en un viaje por el sur de Italia hasta lo más profundo del imaginario de la comedia romántica juvenil, sus fantasías, idilios y sombras. ¿Qué se esconde detrás de la nostalgia del primer amor? El evento va a ser presentado por la poeta y guionista Martina Cruz.

A las 19, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

TEATRO

La Traducción ¿Es realmente posible traducir? ¿No se trata siempre de un tipo de traición? Años 60. Alemania Occidental. Las hermanas Meier son las herederas de una familia perteneciente a la burguesía industrial. Interpeladas por los movimientos latinoamericanos, las hermanas crean un grupo revolucionario y pasan a la clandestinidad. Con Valeria Correa, Maitina De Marco, Juan Isola, Vanesa Maja, Juliana Muras, Laura Paredes, Paula Pichersky y Luciano Suardi. Dirige Matías Feldman.

A las 20, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: desde $3800.

Pelucas kosher Vuelve la obra de Karina Hepner con dirección de Nicolás Sorrivas. Mírele, la dueña de un negocio de pelucas Kosher, recibe en su casa a tres clientas de alta alcurnia, en un intento desesperado por vender sus productos. Lo que las visitas no saben es todo lo que la dueña de casa oculta: una vivienda maltrecha, una hija desconectada de la realidad y por sobre todo… un taller clandestino. Las talleristas cansadas del maltrato de Mírele intentarán encontrar una salida. Aquí se entrecruzan distintos mundos, que parecen contradictorios, pero que están entramados en la sensibilidad de sus vínculos.

A las 21, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $2300.





MIÉRCOLES 15

ARTE

Estéreos del Yvera Este es el título de una serie de obras audiovisuales realizadas por el director de cine Joaquín Pedretti con la colaboración de Guazuncho en el diseño sonoro y la música. La videoinstalación presentada en el CASo forma parte de esta serie y fue desarrollada junto a lxs bomberxs voluntarixs de San Miguel, Corrientes. Se trata de una crónica que refleja, por un lado, un viaje al interior del estero profundo y, por otro, lo vivido por el cuerpo de bomberxs de San Miguel durante los incendios que quemaron gran parte de los esteros del Yvera entre 2021 y 2022.

Hasta el 19 de febrero, de miércoles a domingos, en el Centro de Arte Sonoro, Riobamba 985, Sala 302, 3° piso. Gratis.

MÚSICA



Paula Trama La compositora, cantante y guitarrista se presenta en vivo. Además de su proyecto solista, integra la banda Los Besos y el dúo Susi Pireli, junto a Inés Copertino. Paula es también poeta, docente y productora musical. Entre sus trabajos musicales recientes se pueden mencionar “En la arena”, último sencillo de Los Besos, “Subtítulo: te amo”, de Susi Pireli y su EP solista En vivo en el Xirgu. Trama estará presentando un recorrido por sus canciones en modo acústico, versiones de temas de todos sus discos con Los Besos y también algunos inéditos.

A las 19, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

Sin Miedo El proyecto que empezó durante la pandemia con charlas a referentes de la movida tropical hoy hace historia. Las Sin Miedo pasaron de ser sesiones musicales íntimas a shows masivos registrados para su propio canal de YouTube que deviene en una joya cumbiera. Esta noche estarán presentes Daniel Cardozo, Pala Ancha, Marcelo Aguero, Puro Movimiento DJ, Altos Cumbieros, Grupo Chaja, Jala Jala y Grupo Kalu.

A las 23, en el Teatro de Flores, Av. Rivadavia 7806. Entrada: desde $3000.

JJ Thames Desde Estados Unidos llega la gran cantante de soul y blues. Con solo treinta y ocho años, una gran presencia escénica y una interpretación vocal increíble, la diva de Mississippi es una de las cantantes más destacadas de la escena actual. Estará acompañada por Cruxados Blues Band. Thames se presenta en el marco del Summertime 2023, primer Festival de Jazz de Verano. Una gran oportunidad para disfrutar de grandes figuras del género a nivel nacional e internacional .

A las 22.45, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $3000.

TEATRO

Inferno Luego de un viaje etílico a Chile, Felipe despierta confundido. Dos catequistas lo sacan de la cama para traerle urgentes novedades: el Vaticano ha abolido el infierno. Ahora que el sitio específico de condena para las almas no existe más como lugar sino que pasa a ser sólo una metáfora, resulta que el infierno está en todas partes: en el lenguaje. La única forma de escapar es con siete llaves. Hay que aprender las virtudes que nos libran del infierno: fe, esperanza, caridad, templanza, justicia, prudencia, fortaleza. Dirige y actúa Rafael Spregelburd junto a Andrea Garrote, Guido Losantos y Violeta Urtizberea.

A las 20.30, en el Teatro Astros, Av. Corrientes 746. Entrada: $3000.

JUEVES 16

TEATRO

Potrillo Ben “Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”, dice el teórico literario Fredric Jameson. Esta obra de Santiago Nader imagina las dos cosas al mismo tiempo, a través de una historia de amor lisérgica entre dos adolescentes varones que se encuentran en las escalinatas de un hospital. Con un pulso frenético y cardíaco, Eial y Ben van a recorrer los estertores de una ciudad en ruinas y van a contraponer a las lógicas de la violencia médica, policial y patriarcal los chispazos de una serie de aventuras agitadas por el deseo, la erótica y el amor. Con Lucía Deca, Marcos Krivocapich y Federico Lehmann.

A las 21, en el Teatro Cervantes, Libertad 815. Entrada: $900.

Salve Regina La elogiada obra española llega al país. Regina no está bien. Desde hace meses un tic-tac le está taladrando el ánimo. Mientras lidia con ese sonido ha empezado a plantearse si quiere o no ser madre, y en caso de serlo, de qué manera lo haría . No tiene pareja estable, ni dinero para congelar óvulos, la Seguridad Social le cubriría la inseminación artificial pero... ¿Quiere ser madre soltera? Se ha apuntado al grupo de apoyo Mujeres con dudas acerca del tema de la maternidad sí o no Anónimas, donde se dispone a confesarlo todo. De Ángela Palacios y Paloma Remolina.



A las 21.30, en Moscú Teatro, Velasco 535. Entrada: $2000.

El amateur Se reestrena la obra emblemática de Mauricio Dayub. El Pájaro y Lopecito, sus protagonistas, logran encontrar un objetivo común y arriesgan todo lo que tienen para lograrlo. Juntos producen un milagro: que el sueño de uno se transforme en el sueño del otro. La amistad, la pasión y dar la vida sin esperar nada a cambio. Esa es la esencia de El amateur. Con Mauricio Dayub y Gustavo Luppi. Dirección: Luis Romero.

A las 20.30, en el Chacarerean Teatre, Nicaragua 5565. Entrada: desde $2900.

ARTE

Figuritas ¿Cómo se vincula el fútbol con las artes visuales? ¿Cómo opera ese cruce de lo popular desde la tragedia, lo sagrado y la exacerbación de las pasiones? A través de fotografías, instalaciones, pinturas, esculturas, site specific y videos, esta exposición se propone abrir estos interrogantes en una discusión que tiene como eje las contradicciones del deporte más amado por las y los argentinxs, en el que convergen los sentimientos populares, los capitales económicos y las identificaciones culturales. Jesu Antuña, Joaquín Barrera y Marcos Krämer conducirán la visita guiada.

A las 18.30, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

CINE

Daguerrotipos Comienzan en la biblioteca dos ciclos de cine donde podrá verse el icónico film de Agnès Varda. La directora filma la calle Daguerre, en el distrito 14 de París. Graba a los comerciantes: al carnicero, la panadera, el del ultramarinos o el peluquero. Filma a sus vecinos. Mira la vida diaria. Hace un homenaje a lo cotidiano, sin artificios. Pero el mérito sociológico por sí solo no hace justicia a este retrato ingenioso de un barrio. Una cápsula del tiempo vital de la vida callejera en la década de 1970 y la importancia de la comunidad.

A las 18.30, en la Biblioteca del Congreso de la Nación, Alsina 1835. Gratis.





VIERNES 17

TEATRO

El juego de la silla Mauro Perez lleva a escena, en su 5° temporada consecutiva, el maravilloso texto de Ana Katz. Corre el año 2000 y la familia Lujine está a la espera del regreso de Víctor, el hijo mayor, radicado en Canadá. Su mamá Nelly y sus hermanos buscan una bocanada de aire fresco con la emoción de creer que traerá algo nuevo, y con la ilusión de que todo sea como antes. El volver a casa estará marcado por canciones y anécdotas propuestas por Nelly y sus hijos, para intentar recuperar el tiempo perdido. Actúan Ana Balduini, Julieta Correa Saffi, Gabriela Julis, Graciela Pafundi, Miguel Sorrentino y Sebastián Tornamira, Pablo Viotti.

A las 21.30, en El Tinglado, Mario Bravo 948. Entrada: $2200.

Todo lo que te digo Paula vuelve a la casa de su madre Angélica, después de que su hijo gane un premio en una telenovela. El encuentro con su hermano Martín, que nunca pudo irse y que todavía trabaja en el negocio familiar, la enfrenta con Angélica de una manera inesperada. Durante la visita, se ponen de manifiesto las grandes diferencias entre ambas; diferencias que en realidad, son provocadas por sus grandes semejanzas. Dos mujeres evitando la confrontación, con sus hijos de rehenes, y un padre que decidió irse antes de tiempo. Dirige y actúa Diego Cacopardo junto a Natalia Santiago y Leonardo Azamor.



A las 20, en El Grito, Costa Rica 5459. Entrada: $1700.

No hay banda Para superar un bloqueo creativo, un dramaturgo decide revisar en público el proceso de una obra recurrente, trunca. Un relato sobre otro relato. Pero ¿Cualquier relato es ficción? ¿Dónde empieza una obra? ¿Cuándo termina? No hay banda propone revisar el proceso de creación y montaje de una obra preguntándose sobre los límites de la existencia y la representación. Dramaturgia y dirección: Martín Flores Cárdenas.

A las 20.30, en Casa Teatro Estudio, Guardia Vieja 4257. Entrada: desde $1000.

MÚSICA

VSP Trío Se presenta una de las formaciones más activas de la ciudad de Nueva York. Conformado por Anthony Wonsey en piano, Lonnie Plaxico en contrabajo y Carmen Intorre Jr en batería, tres de los músicos más importantes de la escena de jazz de Nueva York. Un trío explosivo y a la vez delicado, que combina swing con groove. Por primera vez en Argentina junto al trompetista Mariano Loiácono.

A las 20 y 22.45, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $5000.

ARTE

Éramos la humanidad Se presenta el proyecto audiovisual de Mateo Amaral que utiliza distintos sistemas generativos e inteligencia artificial. Éramos la humanidad imagina un futuro posthumano donde los “Entes” habitan un ciberespacio natural entre reliquias de nuestra civilización. El ecosistema virtual es generado por un programa de simulación 3D. El resultado de este sistema generativo es un zapping de paisajes ciberespaciales. Entre las dunas, arbustos, piedras y lagunas, aparecen restos de la cultura humana: jarrones, computadoras, sintetizadores o edificios que conviven con objetos menos reconocibles, amebas gelatinosas de luz, plantas alienígenas o estructuras flotantes que deforman el espacio.

En Fundación Andreani, Av. Pedro de Mendoza 1981. Gratis.

SÁBADO 18

TEATRO

Las Cautivas Ambientada en el siglo XIX, en Las cautivas un malón irrumpe en una boda y secuestra a la novia, una francesa llamada Celine. Ya entre la tribu, ella será salvada por la india Rosalila. Las dos mujeres se fugarán a través de la monótona geografía de la Pampa. Si el origen del teatro, la tragedia griega, se propuso fundar mitos, Las cautivas se ofrece como una refundación, pura ficción o una metafísica. Dirigida por Mariano Tenconi Blanco e interpretada por Lorena Vega y Laura Paredes. Estrenado en 2021 en el Teatro de la Ribera, donde se repuso con éxito, el espectáculo se presenta ahora en una nueva temporada.

A las 17.30, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: $3800.

El hombre de acero Una persona ha hecho todo lo posible para que su hijo lo mire. Su fracaso lo convirtió en un hombre de acero. En pleno despertar sexual del espectro autista, el padre enfrenta una última oportunidad para recuperar la empatía. Dirige Juan Francisco Dasso. Con Marcos Montes.



A las 20, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $2300.

Asesinos de fiesta Marcelo Velazquez dirige la adaptación teatral de la novela homónima de Marco Denevi. Seis extravagantes hermanos, feroces y codiciosos, diseñan un plan para apoderarse de los bienes de personas adineradas. En un clima de comedia negra, asistimos a la peripecia de estos personajes que desembocará en una tragedia imprevista. Como vampiros contemporáneos, la sed de posesiones materiales, el individualismo, la negación del amor y del erotismo, los va ganando por completo hasta llevarlos a urdir una siniestra gran estafa. Con Uki Cappellari, Nico Carbone, Alberto Carmona y Gabi Giusti, entre otros.

A las 20, en La Carpintería, Jean Jaures 858. Entrada: $2000.

Catch, última pelea Se estrena la obra de Marcos Arana. Con Manuel Lorenzo, Santiago Cejas y Rocío Panozzo. Dos ex compañeros de una troupe de lucha se reencuentran inesperadamente por decisión de uno de ellos. En el devenir del encuentro entre Pedro (La Momia) y El Negro (El Abominable Hombre de las Nieves del Sur) los amargos recuerdos revelarán una traición: como todas las peleas de catch, la pelea por la copa dorada estaba arreglada para que el triunfador sea La Momia pero la envidia, la codicia o simplemente la desobediencia a Aníbal, mandamás de la compañía, llevaron a que El Negro no respetara lo pactado llevándose la copa y mucho más.

A las 22.30, en El Extranjero. Valentín Gómez 3378. Entrada: $2500.

ETCÉTERA

Cerro nevado Ya puede conocerse la experiencia de realidad virtual “Refugio Cerro Nevado Antártida Argentina”. Con una maqueta a escala real y tecnología de realidad virtual, esta experiencia permite a los visitantes recorrer el Refugio de Cerro Nevado y su entorno. Además, podrán visualizar el material que registró la expedición científica del Instituto Antártico Argentino en 2020, acceder a información y material fotográfico histórico, así como conocer cómo afecta la conservación de los restos de la expedición original sueco/argentina.

En Tecnópolis, Av. Juan Bautista de la Salle 4500. Gratis.

