En su discurso ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), al que fue invitado por Rusia, Roger Waters, condenó la invasión rusa de Ucrania, que calificó de “ilegal”, pero sostuvo que no fue "sin provocaciones". El cofundador de Pink Floyd, que fue presentado como "un activista civil en favor de la paz" expuso ayer de forma virtual durante un debate sobre el suministro de armas a Ucrania.

"La invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa fue ilegal, la condeno enérgicamente. Pero tampoco fue sin provocaciones, por lo que también condeno a los provocadores en los términos más energéticos posibles, eso es todo", sostuvo el músico británico en el tramo más destacado de su exposición, en la que habló de sus orígenes y cómo la guerra afectó a su familia, criticó el "lobby armamentístico en el mundo" y reclamó a los líderes mundiales acordar un "alto al fuego".

"Estamos aquí para considerar la posibilidad de la paz que fue desgarrada por la guerra en Ucrania, especialmente a la luz del mencionado volumen creciente de armas que llegan a ese infeliz país. Cada mañana, pienso en los hermanos y hermanas de Ucrania, que viven circunstancias terribles y a menudo mortales", sostuvo.



Y agregó que todos, estén en zona de guerra o no, "deseamos vivir en paz, en condiciones de paridad que nos brinden la oportunidad de poder cuidarnos tanto a nosotros mismos como a nuestros seres queridos. Por favor, deben ayudarnos y repensar sus objetivos. Sus guerras destruirán el planeta, que es nuestro hogar. Seremos sacrificados en altar de las ganancias y en la marcha hegemónica de algún imperio hacia la dominación mundial. Este camino solo conduce al desastre".

En otro tramo de su exposición habló de sus origenes. "Mi madre era maestra, se murió hace 15 años. A mi padre lo mataron en 1944 cuando tenía sólo 5 meses en Italia, así que se algo sobre guerra. Mi madre, cuando era adolescente, me dijo que cuando me enfrentara a un problema en mi vida debía leer, averigúar, analizar perspectivas y recién ahí llegaría la parte fácil: hacer lo correcto. Esto me lleva a los derechos humanos, lo correcto es quererlos para todos nuestros hermanos y hermanas del mundo. En cualquier lugar, donde la gente vive bajo ocupación militar, no hay derechos humanos".



Luego, destacó que "el pedido de hoy es la posibilidad de paz en Ucrania con referencia a los armamentos de Kiev por parte de terceros. La guerra no hace sino enriquecer al lobby armamentístico en el mundo, pero somos muchos los que no compartimos los beneficios de esa industria de guerra, y por ello el único camino sensato es llamar al alto el fuego inmediato”.



Al concluir, se dirigió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al de Rusia, Vladimir Putin, y al de Ucrania, Volodímir Zelensky, y pidió que "por favor cambien el curso de los acontecimientos, acuerden hoy un alto al fuego, aunque obviamente éste será solo el punto de partida".



Las repercusiones al discurso de Roger Waters en la ONU

El discurso de Waters fue elogiado por el embajador ruso, Vasili Nebenzia, quien destacó "el poderoso alegato" del músico contra la guerra, que "demuestra el gran nivel de preocupación de la élite intelectual del mundo". Retomó así las palabras de Waters para advertir que el flujo de armas, expertos y equipamiento de los países europeos hacia Ucrania está obligando a los países occidentales a aumentar sus presupuestos de defensa y por ende a enriquecer a la industria armamentística, que en 2022, dijo, vivió el mejor de sus últimos años.

Si bien la gran mayoría de diplomáticos no se refirieron directamente al discurso de Waters, el representante de Ucrania, Sergíy Kyslytsya, apuntó a su "incoherencia", ya que en septiembre había calificado a Vladimir Putin como "un nuevo Hitler". Y agregó que en 1979, cuando Pink Floyd publicó "The Wall", el disco fue prohibido en la Unión Soviética. "Qué triste para sus antiguos fans verlo aceptar el papel de un simple ladrillo en el muro, un muro de desinformación y propaganda rusa", dijo.

Mientras que representantes de países como Estados Unidos, Francia o el Reino Unido recriminaron a Rusia haber hablado de peligros de la escalada armamentística cuando está probado, dijeron, que Moscú recurrió a drones iraníes, misiles norcoreanos y todo tipo de ayuda militar de Bielorrusia.

La disputa entre Roger Waters y Polly Samson, esposa de David Gilmour

Esta semana, el músico había estado en el foco de la controversia luego de que Polly Samson, la esposa de David Gilmour y letrista en varios discos de Pink Floyd, lo acusó de “antisemita” y de ser un "apologista" de Putin.

“Lamentablemente, Roger Waters sos antisemita hasta la médula. También un apologista de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, misógino, enfermo de envidia y megalómano. Basta de tonterías”, dijo Samson en Twitter, posteo que fue replicado por Gilmour, quien apoyó las palabras de su pareja y compartió el tweet, agregando: “Cada palabra es demostrablemente cierta”.

Tras conocerse este mensaje, el equipo del músico respondió: “Roger Waters está al tanto de los comentarios incendiarios y tremendamente inexactos que Polly Samson hizo sobre él en Twitter, los cuales él refuta por completo. Actualmente, está recibiendo consejos sobre su posición”.