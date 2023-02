Con 16 votos a favor y 15 en contra, el oficialismo logró aprobar la admisibilidad de los pedidos de destitución a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.



En diálogo con AM750, el diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau explicó que lo que se votó este jueves fue si había "mérito suficiente para investigar aquellas denuncias contenidas en el pedido de juicio político".

"La semana que viene vamos a hacer una reunión de comisión nuevamente para ordenar el sistema probatorio", agregó.

En este sentido, señaló que el juicio político "se hará miembro por miembro" y que seguramente comenzarán por el de mayor rango, en este caso el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

"Hay 62 imputaciones de delito en el ejercicio del desempeño y por mal desempeño", enumeró.

El interbloque de JxC presentó un pedido de inadmisibilidad de juicio político a la Corte argumentando que "el mal desempeño o la mala conducta no requieren de comisión de un delito sino que, para separar a un magistrado, solo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen, no es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez".



En este marco, Moreau sostuvo: "Hay precedentes en el sentido de que la comisión de juicio político ha considerado que también puede incursionar en el contenido de la sentencia. Las sentencias pueden contener hasta delitos".

"En este caso hay un agravante: los chats de la mano derecha del presidente de la Corte negociando sentencias", dijo.

Larreta, "terrorista económico"

Esta mañana, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sacó un comunicado en el que sostiene que el proceso de juicio político a la Corte "atenta contra la democracia" y "crea inseguridad jurídica y por lo tanto nadie va a invertir en Argentina".

El diputado, en este contexto, le respondió al jefe de Gobierno porteño: "Nadie va a invertir en un país que está endeudado como lo endeudaron ellos".

"Mucho menos alguien va a invertir si el principal candidato de la oposición que se pretende como alternativa de gobierno hace terrorismo económico, como lo hizo en las últimas 24 horas", sentenció.