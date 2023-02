La "herencia bomba" es un boomerang para Juntos

Por Leandro Renou

Ya funcionaban de manera escindida pero el hecho en particular lo expuso. El comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio denunciando una “herencia bomba” del Gobierno de Alberto Fernández en el hipotético caso de que triunfen en las próximas elecciones, salió de la mesa chica política y salteó a los economistas de todos los espacios que integran la alianza opositora. Contaron a Página I12 dirigentes que conocen la interna opositora que el que primero le dio el ok fue el ex presidente Mauricio Macri, que monitoreo la movida desde su reposo patagónico. Y que la idea fue, sin eufemismos, avisar no sólo que si ganan las presidenciales no pagarán la deuda en pesos, sino además instalar un clima de debilidad estructural para, en el caso de acceder al poder, tener carta blanca de la sociedad para reformas bruscas en el plano social y económico.