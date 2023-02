Emiliano “Dibu” Martínez, arquero y figura de la selección argentina, le pidió disculpas al delantero de la selección francesa, Kylian Mbappé, a dos meses de la final contra Francia en el Mundial Qatar 2022. En un reportaje con la revista France Football, Martínez aseguró que "no tenía la intención de lastimar a nadie", en referencia a sus festejos ante la obtención de la Copa del Mundo, que despertó las críticas de los franceses.

El arquero se refirió a los festejos de la Selección en Buenos Aires, durante la caravana con miles de argentinos alrededor del micro donde iban los jugadores. "La gente le tiraba muñecos y uno de ellos fue el de Mbappé. Lo agarré porque me dio risa y lo tiré de vuelta, eso es todo. ¿Cómo podría burlarme de Mbappé? ¡Si él me metió cuatro goles! Cuatro goles en la final... ¡Debe pensar que soy yo su muñeco!”, ironizó.



Y reveló que habló con el delantero francés tras la final del Mundial: “Le dije que era un placer jugar contra él y que casi gana este partido solo. Tenía la confirmación de que tenía un talento inmenso. Cuando Messi pare, estoy seguro de que Kylian ganará muchos Balones de Oro".



“A lo largo de mi carrera he crecido con jugadores franceses y nunca he tenido el más mínimo problema”, sostuvo Martínez, nominado a los premios The Best, que entrega la FIFA.



"No hay nada personal contra Mbappé"

El arquero de la Selección nacional lamentó que se conocieran imágenes de sus acciones dentro del vestuario durante las celebraciones. "Lo del vestuario nunca debió salir. Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que cantaban sobre Messi. Igual, si un equipo le gana a Brasil, canta sobre Neymar. No hay nada personal contra Mbappé. Lo respeto enormemente. Si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cracks”, reveló el jugador del Aston Villa.



"Algunos pueden pensar, ‘Ah, pero qué payaso’ y puede ser que tengan razón. Pero si te fijás, en mi carrera solo celebré momentos decisivos con la Selección, momentos muy puntuales, no en todos los partidos", remarcó. "Los delanteros, por otro lado, pueden celebrar todo el tiempo y algunos incluso celebran sus goles en tu cara. Pero cuando un arquero hace un gesto o un baile, sorprende. ¿Por qué?", señaló.



El arquero argentino también sostuvo: “Juego sin miedo, no me importa nada. Algunos deben estar pensando: ‘¿Cómo puede hacer esto en una final del Mundial, cuando es su trabajo? Debería ser más serio’”.



Por último, sobre otra polémica que protagonizó en el momento de la entrega del Guante de Oro durante la ceremonia de premiación de la Copa del Mundo: "Lo que hice con el trofeo de mejor arquero fue una broma con mis compañeros. Ya lo había hecho en la Copa América y todos me decían: 'No lo vas a volver a hacer'. Incluso Leo. Lo hice por ellos, nada más. Duró un segundo y ya está", explicó.



