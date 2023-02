La muerte de Florencia Flores, una joven madre que huía de la policía tras eludir un operativo de control, convirtió en un hervidero a Empalme Graneros el viernes por la tarde. Eva Serrano, prima de la víctima, denunció que los propios vecinos revelaron la posible secuencia del final: la moto en la que iba la mujer fue impactada por un vehículo tras lo cual la joven terminó sobre el pavimento. Pero el relato de testigos que se acercaron a la familia en ese mismo momento asegura que el móvil policial que la seguía no fue ajeno. "A mí me dijeron que el patrullero la chocó, que la pasó por encima y que después la golpearon en el piso", dijo Serrano a este diario. El dato no resulta menor mientras la explosión del vecindario que arrojó piedras tanto a la policía como a la gendarmería que se hizo presente de inmediato en el lugar, revela un accionar poco claro. Por eso, la familia pidió una autopsia, que en rigor se va a realizar el martes bajo el protocolo de Minesotta. Lo curioso es que la investigación la tomó el Fiscal de la Agencia de Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos, Marcelo Vienna.

La familia Serrano ya sabe de pérdidas: a finales de mayo de 2021 Nelson Edgardo Serrano, de 32 años y padre de tres hijos, llevaba un mes de trabajo como cadete de una modesta rotisería de barrio Larrea. Cobraba 750 pesos por turno y redondeaba 1.500 pesos al llegar la noche. Y su vida no había sido para nada fácil en los últimos años. Una cuarta hija del hombre murió en un trágico accidente en julio de 2017 cuando un televisor de 29 pulgadas cayó sobre ella y la mató. Tal vez alguna de esas imágenes pasaron por su cabeza ese jueves 27 de mayo a las 20.30 cuando estaba a punto de repartir una pizza. Al menos dos hombres en moto lo corrieron unos 70 metros mientras le disparaban. Y cuando cayó en la bocacalle de Urdinarrain y Bolivia, lo remataron. Su cuerpo tenía entre 10 y 15 perforaciones. No le robaron nada y su moto, una Honda Titán CG 150, quedó a las puertas de la rotisería.

Eva Serrano sigue teniendo dudas sobre el desenlace de su prima, que tenía 27 años. "No estaba haciendo nada ilícito, había dejado a su hijo en la casa de la madre. Ella había quedado sola después que mataron a su compañero, mi primo Nelson, y luchaba por sus tres hijos. Sospechamos que Florencia no quería que la policía le sacara los pocos pesos que tenía encima, porque acá en Empalme ya hemos visto situaciones de injusticia, por portación de rostro, por ser negro o por ser pobre. Entonces imagino que ella tenía ese temor y no quería que le sacaran la moto, porque es el sustento de sus hijos, que tienen 6, 9 y 11 años", contó.

Según Eva, "Florencia trabajaba en haciendo empanadas, y delivery de forma particular, Ella justamente le había dejado dinero a su madre, y no entiendo por qué huyó, qué fue lo que generó miedo, pero no se entiende tanto procedimiento policial para una piba que no tenía armas, que no tenía nada, porque no se le encontró nada encima".

Según relata su prima, la madre de Florencia contó que la chica pasó por la esquina de Provincias Unidas y Juan B Justo y que vio que habían detenido a un chico y entonces ella aceleró y pasó de largo. "Como hacemos muchos en Empalme, por temor a que la policía te saque cosas, o dinero, porque son coimeros. A lo mejor uno tiene una moto pero no la tiene asegurada, o no tiene el casco o no tenés registro, lo que nos pasa a muchos y no queremos perder lo único que tenemos para movilizarnos. Creo que ella quiso evitar eso" dijo Eva.

Según la mujer, los mismos vecinos de Génova al 2400 les contaron cuando llegaron lo que había pasado. "Nos decían que pidamos las cámaras de seguridad porque estaba todo grabado en un negocio frente al Club Reflejos". Con el correr de los minutos, el ambiente se fue caldeando, la ambulancia no se movía del lugar después de media hora de ocurrido el hecho. La indignación de familiares, vecinos y amigos fue creciendo y terminó en una refriega con policías y gendarmes. El propio ministro de Seguridad Claudio Brilloni estuvo en el lugar.

Hasta el momento, quien está a cargo de la causa es Marcelo Vienna, quien solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona y tomó testimonios a familiares, posibles testigos y a personal policial. Según la versión oficial, "por el momento se investiga la mecánica. Se va a realizar la autopsia bajo el protocolo de Minesotta el día martes. Todavía faltan los informes médicos y testimonios. En principio, de los indicios recabados, en forma preliminar, el personal policial no tuvo ingerencia en el fallecimiento. Aparentemente Iba a alta velocidad por calle De Angelis, que es muy estrecha, y al cruzar Génova la impacta en el lateral el Citroen 4".