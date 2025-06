LA VOZ DEL ESTADIO ► Con dos sold outs por delante, el 25 y el 26/11, Andrés Calamaro agregó un tercer Movistar Arena para el 28/11 y además tocará el 6/12 en el Hipódromo de La Plata, en el marco del ciclo Noches Capitales, que también programará a Los Fabulosos Cadillacs (23/9) y Miranda! (29/11) ► Los Caballeros de la Quema prolonga su retorno y anuncia lo que será su debut en el Movistar Arena, el 10/10.

PANTALLAZOS ► Este viernes 20/6 desde las 13, el canal de YouTube de Esto es FA! pondrá en pantalla ¡FAlklore!, un subciclo dentro del universo del canal de Mex Urtizberea que surge por iniciativa de Milo J, con la idea de acercar las músicas tradicionales argentinas a las nuevas generaciones: el episodio de hoy tendrá a SOledad, Cuti y Peteco Crabajal, Teresa Parodi, Juan Quintero, Maggie Cullen, Lito Vitale, el Chaqueño Palavecino, el Chango Spasiuk, Campedrinos, Julián Kartún, Rep, Juan Ábalos y Coscu, además de los anfitriones Mex y Milo.

DE VISITANTE ► Anotá que vienen los pioneros hardcore punk 7 Seconds (9/8, Uniclub), la joven popera española Chiara Oliver (23 y 24/8, La Trastienda) y el cantautor venezolano Danny Ocean (27/9 en el Estadio Atenas de Córdoba y 28/9 en el Movistar Arena) ► Y para el año próximo ya se puede ir anotando la visita de la chansonista francesa ZAZ (26/2, Gran Rex).

SIGUEN GIRANDO ► Silvestre y la Naranja bancará su disco Alter Ego tocando este domingo 22/6 en Rock al Parque, Colombia, y siguiendo por Estados Unidos, España, Chile y México ► Nico Bereciartúa continúa su gira acústica argentina, con paradas en Rafaela (27/6), San Francisco, Córdoba (28/6), Mar del Plata (4/7), Cariló (5/7), Rosario (10/7), Santa Fe (12/7), La Plata (17/7) y Luján de Cuyo, Mendoza (19/7) ► El sábado 28/6, el dúo Varese inicia su tour Tregua en Córdoba y sigue por Rosario, Mar del Plata y Niceto Club ► Ya en julio, Los Besos encaran su tour federal con toques en CABA (4/7, El Maquinal), La Plata (12/7), Rosario (24/7) y Neuquén (10/8) ► En agosto le toca a Bandalos Chinos iniciar su Vándalos Tour con fechas en Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos y España ► Y en septiembre, Rusher sale a mover su disco Casa 11 por Tucumán, Córdoba, Rosario, Neuquén, Mendoza y el Teatro Ópera porteño.

¿ESTÁS PARA SALIR? ► Una de literatura: este sábado 21 y domingo 22/6 en el Teatro Auditorium de Mar del Plata se realizará la cuarta edición de la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica Invierno, con 140 sellos de todo el país, 20 charlas, cantidad de talleres, una obra de teatro y dos películas, todo gratis ► Una de teatro: performance de artes escénicas + lectura es el combo de NAVEGMUS, de la compañía CreerEsCrear, con función este domingo 22/6 en Casa Estudio Teatro Experimental ► Y una de música: Marcelo Ezquiaga, Kevin Johansen, Goyo Degano, Tizishi, El Príncipe Idiota, Nicolás Cramer, Dina y María Ezquiaga en Gardel Pop, el homenaje en vivo al máximo ícono del tango, Carlos Gardel, en el marco del ciclo Esenciales, este domingo 22/6 en el Auditorio del Palacio Libertad.

LA REMIXERÍA ► Los Djs Pareja soltaron el EP Llegaste (Remixes), con seis remezclas y participaciones de Juliana Gattas, Mamacita y Beresi ► Por su parte, Malena Narvay ya tiene remix oficial de The Hanging Tree, con producción de Oh My Pop! y clip inspirado en Los juegos del hambre.

RONDA DE FREE ► CTZ se coronó tricampeón de la Regional Buenos Aires de la Red Bull Batalla y, junto a MKS e INTERMITENTE46, se sumó al convoy de clasificados para la Final Nacional (26/7, C Art Media), que ya tenía a Exe, Auge y Mono Strong (podio 2024) + Larrix, Tata, Nasir Catriel, Sophia y Confi (clasificados directos), Rusty, Dac y Cobe (de la regional Santa Fe). Ahora sólo faltan dos cupos para completar la nómina oficial, que serán para los ganadores del Anticops (5/7, Córdoba) y de la Copa Malbec (13/7, Mendoza).

HACELA SIMPLE ► Canciones nunca te van a faltar, y menos si andan dando vueltas Fernando Ruiz Díaz (Primer movimiento), Santiago Motorizado (La revolución), Ainda + el español Vic Mirallas (El día después), Luca Bocci (Prometeo), Terra + Juana Rozas (Nitro), Messtizaje + Chocolate Remix (Mi arte no vale na), Doble Valentina (Amar no está de moda), Nina Suárez (Roto por dentro), Las Tussi (Corpiños), Dedo de Mono (Espirituosa) o Löbela + The Sun Makers (Palos cruzados).





