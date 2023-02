En un partido donde el rival cometió errores graves, Central no tuvo mayores problemas para sobreponerse a un gol que recibió a los dos minutos de iniciado el encuentro. Lo empató cuando Arsenal se quedó con diez y sacó la ventaja del triunfo cuando la visita jugó con nueve. Algunos buenos momentos de Francis Mac Allister y el despliegue de Malcorra fue lo más destacado en un equipo que encontró los tres puntos con cabezazo de Veliz en el complemento.

El partido no se pareció en nada a lo que se esperaba. Las circunstancias del juego fueron inesperadas. La primera de ellas, a los dos minutos, tuvo a Arsenal en una gran jugada desde mitad de cancha para tomar a todo Central muy mal parado. Con solo tres pases Guzmán quedó frente a Servio para poner a la visita en ventaja con remate cruzado.

Veliz grita el gol de la ventaja que le dio el triunfo a Central. Foto: Sebastián Granata

Central no demoró su respuesta a la adversidad y se lanzó con decisión a jugar en campo rival. A los pocos minutos encontró a Veliz frente al arco, con pelota al pie, pero al iniciar su corrida el delantero fue derribado con la mano por Pombo. Al ver las imágenes Espinoza expulsó al zaguero central dado que se iba de cara a enfrentar al arquero Medina.

Como ocurrió en los partidos anteriores, casi todo lo que hace Central en ataque se lo debe a la movilidad de Malcorra. Central encontró su mejor jugada en una secuencia de pases que puso a Infantino frente al arco al pisar el área grande, aunque su remate se fue cruzado y desviado.

Todo Central estaba en los últimos 30 metros del campo de juego. Pero como no tiró centros y recurrió a los pases, logró desarmar a todo el fondo visitante. Mac Allister tocó corto y profundo y Malcorra se la devolvió atrás para que el ex Argentinos empate con un toque de derecha al pisar el área.

Nunca hubo diferencias en el juego por el hombre de más que gozaba el canaya. Con el empate, por el contrario, Arsenal mostró alguna reacción de contragolpe con Sporle y un remate alto que desvió en gran atajada Servio. Pero antes del final del primer tiempo mejoró las condiciones de Central porque Spörle pisó el pie de Quintana involuntariamente y Espinoza la mostró la roja.

La falta de ambición que muestra Central en cada partido no se vio alterada ni cuando el rival se quedó con nueve. Y si bien no hubo mayor angustia en los canayas, en los últimos quince minutos algunas dudas aparecieron sobre el Gigante por la expulsión de Alan Rodríguez. Arsenal soñó por alguna pelota perdida en el área de Servio pero no logró más que tirar algunos centros bien controlados por el fondo auriazul. La victoria fue una obligación para Central y asumió la responsabilidad.

2 Central

Servio

Martínez

Mallo

Quintana

Alan Rodríguez

Infantino

Ortiz

Mac Allister

Malcorra

Candia

Veliz

DT: Miguel Russo

1 Arsenal

Medina

Souto

Gariglio

Pombo

Spörle

Muscia

Banega

Sives

Guzmán

Londoño

Leal

DT: Carlos Ruiz

Goles: 2m Guzmán (A), 30m Mac Allister (C). ST: 4m Veliz (C).

Cambios: PT: 11m Centurión por Londoño, 34m Cardozo por Sives (A). ST: Desde el inicio Komar por Quintana (C), Montoya por Ortiz (C) y Peña Biafore por Muscia (A), 15m Paiva por Leal y Vega por Banega (A), 31m Lucas Rodríguez por Malcorra y Lo Celso por Mac Allister (C) y 40m Bianchi por Veliz (C).

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Central

Expulsados: PT: 8m Pombo (A) 45m Spörle (A). ST: 28m Alan Rodríguez (C)