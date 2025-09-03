La presidenta del Concejo Municipal María Eugenia Schmuck, junto a concejales y representantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rosario realizaron la rúbrica de un acuerdo mediante el cual la asociación recibirá un aporte mensual y a cambio del mismo brindará capacitaciones y talleres en primeros auxilios, prevención de emergencias y Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Schmuck destacó: “Este convenio surge de una serie de iniciativas elaboradas por varios concejales y una historia de muchos años de encuentro y relación con los bomberos voluntarios de la ciudad. Nos pareció un buen momento para que el Concejo como institución hiciera un convenio de colaboración mutua, nosotros colaborar con ellos y ellos con nosotros mediante capacitaciones. Nuestros bomberos hacen todo a pulmón, no reciben un sueldo, lo hacen desde la vocación y la pasión y el presupuesto con el que cuentan es escaso, asi que todos los que podamos colaborar, organizaciones, instituciones y empresas, es el mejor lugar al que pueden volcar su solidaridad, porque eso vuelve a la ciudad, ellos nos protegen y nos salvan en catástrofes como fue Salta 2141”.

La presidenta del Concejo Municipal hizo alusión a los diferentes proyectos impulsados desde el cuerpo legislativo, particularmente a la iniciativa de la concejala Sabrina Prence que dispone un subsidio que los bomberos voluntarios reciben mensualmente: “La idea es que este convenio se renueve automáticamente todos los años y sea una colaboración mutua, entre el Concejo Municipal con su aporte a bomberos y bomberos lo devuelve con capacitaciones en primeros auxilios a distintas organizaciones”.

Guillermo Saucedo, presidente de Bomberos Voluntarios, manifestó: “Estamos muy contentos, este convenio que hoy vamos a firmar nos viene muy bien y agradecemos la predisposición que los concejales y concejalas han tenido, vamos a reafirmar el compromiso que tenemos con la ciudad y la sociedad y fortalecer este vínculo que nos une desde hace tantos años con el Concejo”.

David Sali Royo, integrante del cuerpo de bomberos, indicó: “Cada vez que podemos remarcamos la falta de recursos con la que nos manejamos, para nosotros es una responsabilidad que los bomberos regresen sanos y salvos a sus casas y este aporte nos va a permitir proyectar y seguir trabajando con las próximas adquisiciones de elementos necesarios para el cuartel”.

Participaron de la firma, Schmuck; acompañada por los concejales y concejalas, Nadia Amalevi, Fabricio Fiatti, Marisol Bracco y Sabrina Prence.

El acuerdo se realizó en el cuartel de la Asociación Bomberos Voluntarios de Rosario ubicado en calle Rioja 2860. Con más de 40 años al servicio de la comunidad, bomberos y bomberas atienden mensualmente un promedio de 570 casos y cumplen además con el 92% de las emergencias a nivel provincial.

Si uno quieres colaborar con Bomberos Voluntarios Rosario puede hacerlo visitando su web https://bomberosrosario.com.ar/ o sus redes sociales y asociarsee mediante un aporte mensual de $3500.