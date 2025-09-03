El empresario y referente del sector de la pesca, Raúl “Tato” Cereseto, explicó por la 750 el delicado momento que vive el sector y aseguró que es víctima de una “tormenta perfecta”.

Ante la pregunta de Víctor Hugo Morales sobre el conflicto que había en el sector, que mantenía 113 busques parados en distintos puertos por la baja rentabilidad, Cereseto aseguró que la actividad seguirá en un estado delicado.

“Estamos cagados a palos. Venimos pasando ya hace dos años una situación muy complicada que se va profundizando. Este mismo mes pudimos después de uno de los conflictos más largos, destrabarlo, pero siente que el problema no se resolvió. El problema persiste por esta situación macro”, aseguró.

Los números lo respaldan: la pesca mostró un derrumbe interanual del 74,6% en junio y fue el rubro que mayor incidencia negativa tuvo sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC.

Debido a la combinación de una caída en los precios internacionales, la disputa sindical y una baja demanda interna, desde el sector afirman que la crisis ya costó u$s200 millones y afecta a 5.000 trabajadores.

Frente a esto, Cereseto aseguró: “Lo que podemos hacer son dos cosas: nosotros los empresarios trabajar sobre los costos y el Gobierno sobre lo fiscal. Venimos trabajando en eso hace rato y no estamos teniendo eco sobre estos reclamos”.

“Se dio una tormenta perfecta. Tiene que ver con algo macro, con una caída del precio del langostino y un costo que quedó con un tipo de cambio que no acompaña este proceso de aumentos de costos”, se lamentó.