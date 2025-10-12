La Selección Argentina Sub 20 se impuso sobre México por 2-0, y logró la clasificación a las semifinales del Mundial de Chile. Los pibes celebraron la victoria de una forma muy particular: ¡Pusieron música del Chavo del 8!

Cuando se retiraban del estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, los juveniles de la Albiceleste pusieron en los parlantes la cortina del emblemático programa de Chespirito, para chicanear a sus rivales mexicanos.

Como es habitual en estos tiempos, el video se difundió en las redes sociales y pronto se volvió viral.

De esta manera, la Selección Argentina Sub 20 burló a México tras el triunfo por 2-0 en un duelo picante, en el que incluso Diego Placente mandó a callar al ayudante del cuerpo técnico mexicano.

La Selección Argentina sigue a paso firme en el Mundial Sub 20 y sueña con el título. Luego de eliminar al conjunto mexicano, ahora chocará con Colombia en las semifinales.

El encuentro será este miércoles 15 de octubre a las 20, en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.