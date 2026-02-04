Omitir para ir al contenido principal
Después del show con Javier Milei

Un boliche LGBT+ de Mar del Plata canceló la presentación de Fátima Florez tras una ola de críticas

La comediante, quien sigue de gira en “La Feliz” con su espectáculo “Fátima Universal” había sido invitada a participar de un evento en un reconocido bar nocturno para este viernes.

Milei y Fatima Florez en Mar del Plata
Milei y Fatima Florez en Mar del Plata Milei y Fatima Florez en Mar del Plata (presidencia)

