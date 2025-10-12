Fue a partir de la tarde pero bien reivindicada María Remedios del Valle que Inés Bayala dio los primeros pasos que terminaron en Condenadas al olvido, su sexto disco solista a la fecha. La propuesta había nacido del Ministro de Cultura -cuando lo había, en 2021- y consistía en componer una canción en homenaje a la negra afrodescendiente que fue parte esencial del Ejército del Norte cuando las guerras de la Independencia. Así, espejada en ella, nació “La parda María”, track 2 del disco que la cantautora y guitarrista acaba de publicar bajo el nombre de Condenadas al olvido. Y punta de iceberg de un resto de canciones que se fue constituyendo a partir de una charla con Daniel Brión, autor del libro María Remedios del Valle, Madre de la Patria. “A partir de ahí, no paré más”, cuenta Bayala, que siguió hurgando en libros afines como Mujeres tenían que ser, de Felipe Pigna; El Grito de las mujeres en Latinoamérica, de María Inés Fernández; y Bastarda, de Florencia Canale, entre otros. “Una historia me llevaba a la otra, y así escribí sobre mujeres emblemáticas, además de un tema dedicado a las luchadoras en general”, dice esta mujer que presentará su obra el viernes 24 de octubre a las 19 en el Auditorio Arévalo, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Viamonte 1545, 6to piso) con entrada libre y gratuita.

“Podría decir que es una protesta contra la injusticia”, asegura la música, posada ahora en la fuerza semántica del título del disco. “Condenadas al olvido es una apelación a una sentencia que dictó la historia con total arbitrariedad, ya que las voces de las mujeres eran prácticamente inaudibles. Pocos fueron los próceres que las reconocieron (Belgrano, Rosas, San Martín, Bolívar) pero aún así tuvieron que pasar casi dos siglos para que se empezaran a desenterrar sus huesos de las fosas comunes”.

Acompañada por el mismo elenco que grabó el disco (Andrés Bustos en percusión, y Pedro Bragán en piano y acordeón), Bayala contará con las presencias de Elsa González Bolia en violín, Gime Lucero en aerófonos, la cantante María Eugenia Díaz, junto a quién compuso “La tucumanesa” en homenaje a Manuela Pedraza, y Anabella Zoch. “El concierto va a comenzar con un corto creado por Mauro y Bruno Bianchi de “Historias contadas con IA” sobre las mujeres de la independencia. Luego daremos lugar a la interpretación de cada canción, precedida por un relato breve sobre la vida de cada heroína homenajeada y su contexto histórico”.

Las mujeres que Bayala homenajea en el disco son -además de Remedios del Valle-Manuela Pedraza, Martina de Céspedes, Martina Chapanay, Manuelita Sáenz, Rosita Campuzano y María Quiteria. “Cada canción está armada sobre ritmos de la zona de influencia de cada una de las homenajeadas”, orienta. “Quiero decir que Manuela Sáenz se hubiera sacado sus zapatos de baile y -con evidente desenfado- levantado sus polleras al son de un bambuco como “La Sáenz”. Que Rosita Campuzano habría descargado su nostalgia por el abandono de San Martín con “Carta de Rosita Campuzano al Protector del Perú” y a Martina Chapanay -chasqui de los Andes- la imagino galopando poncho al viento, levantando polvareda al aire de su cueca bastante rockera por cierto, porque Martina es puro rock andino”, ríe Inés, cuya preferida entre las heroínas resulta ser Manuelita Sáenz “por su valentía, su irreverencia y sus ideales políticos”. “Hay mucho material sobre ella gracias a los años vividos junto a Bolívar, que le permitieron cierta notoriedad. Algunos escritores dejaron testimonio sobre su vida y hasta fue merecedora de ser retratada”, explica la investigadora. “De todos modos, ello no fue obstáculo para que cayera en la pobreza. Muerto Bolívar –y vuelto en un “anticristo” por sus detractores- fue desterrada, despojada de sus grados militares y de todos sus bienes, básicamente por miedo a que se instituyera en la continuadora del libertador. Durante sus últimos años subsistió vendiendo tabaco y dulces en el puerto ballenero de Paita y, como era de esperar, sus restos fueron arrojados a una fosa común”.

Bayala lleva en su trayecto seis discos editados y un EP audiovisual lanzado en 2021, que justamente condice con el material de estreno: Historias de mujeres, patio adentro. “Condenadas al olvido es como la "nueva temporada" de Historias de mujeres, patio adentro, pero trasladada al campo de combate”, asegura ella, cuyo espaldarazo inicial se lo dio la mismísima Mercedes Sosa cuando le grabó “El anhelo de tu pañuelo”, allá por 2002. Hoy, además de ser parte de los colectivos femeninos “Mujer Trova” y “Las Cumparsitas”, dirige la orquesta “Leda Valladares” perteneciente al Programa de Orquestas Infantojuveniles del Municipio de Tigre y da clases en la Orquesta del Centro Cultural “La Barbarie” de San Fernando.

“Me gusta muchísimo trabajar con niñas, niños y adolescentes. Me divierto como una niña más en ese entorno donde todo fluye. Esa es mi trinchera, porque desde allí siento que combato contra la injusticia, la ignorancia, la falta de empatía y de comprensión, y la falta de inclusión”, enfatiza. “La música nos eleva el espíritu. La cultura nos iguala y para eso debe haber un Estado presente proveyendo las herramientas necesarias para ofrecer una salida luminosa a las infancias y adolescencias. Sacar a los pibes y pibas de la calle hoy debería ser una prioridad en todos los órdenes”.