La estrella del pop Rihanna regresó este domingo a los escenarios en el show del medio tiempo del Super Bowl 2023. Luego de siete años de espera, la cantante, actriz, diseñadora y empresaria deslumbró en el show de medio tiempo de la final de la Liga Estadounidense de Futbol Americano. Además, tuvo la oportunidad de anunciar su segundo embarazo, al descubrir su panza en medio de su actuación.

La barbadense encabezó un espectáculo que contó con plataformas en el aire, decenas de bailarines en el campo y juegos artificiales. El encuentro por la final de la NFL, que se disputó en el State Farm Stadium en la ciudad de Glendale (Estado de Arizona), tuvo como ganador a los Kansas City Chiefs, que se impusieron 38 a 35 ante los Philadelphia Eagles.

En este contexto, la ganadora de nueve Premios Grammy repasó varios de sus éxitos, desde Bitch Better Have My Money hasta el recordado Umbrella, así como We Found Love y Diamonds.

A diferencia de otros shows anteriores, Rihanna lideró el espectáculo sola y sin contar con otro artista invitado. En tanto, también tuvo tiempo de "bromear" y promocionar su línea de productos de belleza, Fenty Beauty, luego de que sus fanáticos la critiquen por concentrarse en sus negocios empresariales en vez de la música.

Foto: AFP.

Otro particular detalle es que la compositora reveló que está embarazada por segunda vez, de su pareja, el rapero A$AP Rocky: Rihanna estaba vestida con un traje y un abrigo rojo, el cual se quitó para mostrar su vientre. Tras la repercusión y los interrogantes generados en redes sociales, un representante de la artista confirmó la noticia a la revista especializada The Hollywood Reporter.

Lo último lanzado por la multipremiada intérprete fue Lift Me Up, la canción original para la película Pantera Negra: Wakanda por Siempre, y que está nominada a los premios Oscar del próximo 12 de marzo. Respecto a su trabajo discográfico, lo más reciente fue ANTI en 2016 y el mundo todavía continúa esperando un sencillo propio de la cantante.

Super Bowl 2023: las canciones que cantó Rihanna

Bitch Better Have My Money

Where Have You Been

Only Girl (In The World)

We Found Love

Rude Boy

Work

Wild Thoughts

Pour It Up

All Of The Lights

Run This Town

Umbrella

Diamonds

La inspiración de Rihanna: la maternidad

En una conferencia de prensa exclusiva con Apple Music (el principal sponsor del show de medio tiempo), la cantante aseguró la semana pasada que fue la maternidad lo que le dio fuerzas para aceptar participar en un escenario tan “intimidante”.



"Tenía tres meses de posparto y me preguntaba, ¿debería estar tomando decisiones como éstas ahora? Tal vez me arrepienta después. Cuando te conviertes en madre, algo pasa que sientes que puedes hacer cualquier cosa; por mucho miedo que me diera, había algo estimulante en el reto que esto supone", remarcó Rihanna.



Asimismo, la intérprete de 34 años también afirmó que era importante para ella mostrar en uno de los escenarios más importantes del mundo que una mujer negra de un país como Barbados podía llegar tan lejos.



"Represento a inmigrantes de mi país, a mujeres negras de todo el mundo, es importante que la gente vea que hay posibilidades y es un honor para mí ser parte del show este año", comentó.



En 2018 Rihanna rechazó el ofrecimiento de formar parte del espectáculo que hoy encabeza en apoyo a la comunidad afroamericana en solidaridad al jugador Colin Kaepernick de los 49ers de San Francisco.



El jugador fue vetado de su equipo en 2016 tras hacer una protesta por la injusticia racial y la brutalidad policial y en respuesta, varios artistas se negaron a ser parte del medio tiempo en los años posteriores.



Seguí leyendo