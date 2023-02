Este lunes la diputada nacional del FIT-Unidad volvió a reclamar por el tratamiento del proyecto de la moratoria previsional y aseguró que la dilatación del debate en el Congreso se inscribe en un contexto internacional de ajuste.

"Hay una ofensiva mundial de los gobiernos, porque en las últimas décadas de este sistema en el que vivimos se ha llegado a que las personas vivan un tiempo más, y eso es un problema", aseguró en AM750.

La moratoria previsional continúa en el centro del debate parlamentario, en medio del reclamo de un sector del Frente de Todos para avanzar con la prórroga de la normativa, que permitiría que miles de personas con edad para jubilarse pero que no cuentan con los años suficientes de aportes puedan acceder a un derecho elemental.

"El otro día un joven médico de nuestro partido (PTS) me decía: 'pensá que antes una persona tenía un infarto y las posibilidades de sobrevivir eran bajas'. Hoy hay posibilidades de tener una sobrevida de muchos años, y esto para el capitalismo se ha transformado en un problema, porque quieren recortar lo que ellos consideran gastos del Estado", agregó la diputada de izquierda, quien ejemplificó con las movilizaciones masivas que se vivieron en Francia en las últimas semanas.

"Hay que mirar esto a nivel mundial, y acá Juntos por el Cambio se ha transformado en vocero de esto", enfatizó.

Además, Bregman se refirió a los proyectos que esperan para ser tratados en el parlamento, y que garantizarían el futuro jubilatorio de alrededor de 800 mil personas, que hoy no cuentan con los 30 años de aportes que exige la normativa.

"Nosotros en el FIT tenemos un proyecto propio que resolvería dos grandes problemas del sistema jubilatorio. Uno es el ataque que está llevando adelante el gobierno del Frente de Todos, con (el ministro de Economía) Sergio Massa a la cabeza, porque dicen 'sobrecumplimos las metas con el FMI', y si vos te fijás recortaron en jubilaciones y AUH, y de ahí sale el gran recorte del Estado", detalló la legisladora en diálogo con Mediodía 750.

Y agregó: "Y el segundo tema es que, si no hay una moratoria, el recorte va a ser aún más feroz, porque mucha gente va a quedar sin jubilarse. Se habla de 800 mil pero seguramente hay más".



Por otra parte, ante la consulta por la negativa de Juntos por el Cambio para tratar la problemática, Bregman apuntó contra la coalición opositora: "Acá no se puede canjear y decir 'ah bueno, como ponen en el temario de sesiones el juicio a la Corte Suprema que quede mucha gente sin jubilarse'. En realidad lo que no quieren es que salga la moratoria”.

“Desde hace 40 años vienen atacando los derechos laborales en todo el mundo, han aumentado las distintas formas de trabajo precarizado, que lleva a que no tengas los aportes suficientes a la hora de jubilarte. Y esto se suma a otro tema importante para nosotras las mujeres, que son las tareas del hogar no reconocidas como trabajo. Es trabajo por el que el empresario también se beneficia y que no se paga”, agregó.

Por último, la legisladora criticó la poca difusión mediática en torno a esta problemática. "Se está hablando muy poco de esto. Sin ir más lejos, tampoco se habla de las bajas jubilaciones, se ha naturalizado que un jubilado tenga la canasta jubilatoria tres veces más de lo que está cobrando de jubilación. Muchos se han esforzado toda la vida y cobran la mínima, y tampoco a nadie parece molestarle mucho", concluyó.