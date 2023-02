Frigoríficos y carnicerías evaluaron este martes el plan anunciado este martes por el ministro de Economía, Sergio Massa, para controlar el precio de la carne y llevar descuentos y reintegros para los consumidores y asistencia para los productores y así aumentar la oferta de cabezas en el mercado.



Por AM750 el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams, evaluó como “más o menos” positiva la política y puso en duda que esté disponible esta misma semana.

“El viernes el cliente tiene que tener la tarjeta del Banco Nación y el carnicero estar bancarizado en el Banco Nación. Y hay muchas que están, por otro lado, o reciben los postnet para las tarjetas de débito comunes. No creo que sea tan rápido el programa”, comentó en La Mañana.

Por otro lado, añadió: “Creo que no está claro quién financia la rebaja. Sería maravilloso que se la den directo al consumidor y no tenga que depender del carnicero, porque el carnicero también tiene sus problemas, tiene que pagar la tarjeta. Y muchas tarjetas tardan 3 o 4 días. Si no tenés el efectivo no podés comprar”.

La repuesta de los frigoríficos

Por otro lado, entrevistado por La García, también por AM750, el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, Daniel Urcia, comentó que “cree que son anuncios importantes”.

“El programa de precios es especial, es un volumen acotado, es una ayuda para los que más necesitan. No podemos pretender tener ese precio para todo el mundo, porque no es un precio de mercado”, dijo sobre la iniciativa.

Y agregó: “Está en el marco de un programa. Es un precio que con el reacomodamiento último va a estar a la mitad o menos de los precios de las carnicerías más top. Creo que es un programa importante”.

Pero finalizó explicando: “El precio va a estar en los supermercados y en muchas carnicerías, pero no en todas. Es un volumen importante, pero acotado, estamos hablando de 15 mil toneladas por mes. Pero lo importante es tener el corte y el precio especial disponible”.

Cuánto costarán los cortes de carne

Entre las medidas orientadas a los consumidores, la Secretaría de Comercio lanzó Precios Justos Carne para 7 cortes populares.

El precio por kilo, que entrará en vigencia el 17 de febrero y mantendrá sus precios hasta el 31 de marzo, para los cortes es: tira de asado $1035, nalga $1375, matambre $1310, vacío $1351, falda $675, paleta $1113 y tapa de asado $1035.

Luego del 31 de marzo, los cortes tendrán una pauta del 3,2% hasta el 30 de junio. El acuerdo, además de bajar el precio con que se comercializaban estos cortes en supermercados en un 35% promedio, permitirá aumentar el volumen que tenía el programa Cortes Cuidados (menos de 6.000 toneladas por mes) a 15.000 toneladas mensuales.