#CoverMe Isla de Caras encaró Te olvidaste de C. Tangana en plan lo-fi y la subió en fecha alusiva este 14/2. Lucas Gunner agasajó a sus canciones favoritas con el EP Borrowed Songs, Part 1, en el que revisita clásicos de Tom Petty (seee… Free Fallin'), Elton John y Morrissey (Suedehead). Y Ana Patané metió su tercera versión al hilo de Hermética en plan tango-canción y compartió Memoria de siglos. Además, en el mundo bandas tributo, Synchronicity hará de The Police el 17/2 en La Boheme, Ramos Mejía; y Wadu Wadu se convertirá en Virus el 18/2 en Mitos Argentinos.

#AduanaParalela Fijate que están a unos clics el primer disco de la cantante urbana venezolana Dru Flecha (LINDA), el tercero de la popera experimental estadounidense Victoria Reed (Even When It's Night), también el tercero del cancionista brit-folk Benjamin Woods con su banda The Golden Dregs (On Grace & Dignity), el cuarto de la psypopera francesa Laure Briard (Ne pas trop rester bleue)...

#Pantallazos Parte docu, parte reality, parte experiencia inmersiva, Planeta sexo con Cara Delevingne propone surfear rincones trasnacionales de la sexualidad con el sello de calidad de la BBC (14/2, Star+). Además, Prime Video subió el fetiche basquetbolero Space Jam: Una nueva era, con LeBron James feat Bugs Bunny; y promete cargar mañana el hit after pokémon Detective Pikachu. Y en plan más serio sale la retrospectiva del cineasta chino Wong Kar Wai en la Sala Leopoldo Lugones: Amor, que abrirá con proyección de In the Mood for Love el 16/2 y continuará con diversos títulos hasta el 28/2.



#HayTablas Ser o no ser madre soltera es el debate de Salve Regina, de Ángela Palacios y Paloma Remolina (jueves 16 y sábado 18/2, Moscú Teatro). Dos amigos adolescentes se encuentran y se descubren en un posible fin del mundo en Potrillo Ben, de Santiago Nader (jueves 16/2, Teatro Nacional Cervantes). Una joven vuelve con una misión al pueblo en el que nació en Indómita, la vuelta al pago, de María Quarleri (viernes 17/2, El Conti). Y tres chicas temen ser acusadas de brujería en 200.000 mujeres, de Anna Tamayo (viernes 17 y domingo 19/2, Moscú Teatro).



#HacelaSimple Todo el país saca sus canciones, desde Bandalos Chinos con la sanvalentinesca Me estoy enamorando hasta Taiu, el productor del primer disco de Trueno, que subió Rara vez junto a Milo J; y pasando por Lil Mow (Ciudad del calor), Sofía Campos (Problema), Peka Roux (Tu actitud) o ENEZ (Por ti).



#CualquieraPuedeGooglear Clic colectivo: Dat García inició la campaña de crowdfunding Ayudame a llevar historias sudamericanas a USA, para costearse el viaje a Texas para tocar en el festi SXSW, para el que fue seleccionada. Clic panamericano: la Comida logró que unieran fuerzas el brasileño Johnny Hooker y los uruguayos No Te Va Gustar. Clic de solo lectura: adolescentes suburbanos y horror cósmico es el cruce que dispara la novela Espacio negativo, del estadounidense B.R. Yeager, editada por Caja Negra Editora.





