Este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación de enero fue de 6 puntos. En su medición interanual, la suba del costo de vida alcanzó el 98,8 por ciento.

Consultado por la situación del aumento de precios, el secretario general del sindicato de Canillitas y senador bonaerense del Frente de Todos, Omar Plaini, planteó que el Gobierno debe cambiar las condiciones de la renegociación de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional.

"Sin ser un experto, hay una razón fundamental: si no revisamos el acuerdo con el FMI yo no veo salida. Sinceramente, donde pasa el Fondo no crece el pasto y acá estamos cogobernando", apuntó este martes, en diálogo con AM750.

Asimismo, el también secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT aseguró que "en la medida que tengamos esa soga al cuello va a ser difícil que nos podamos recuperar en el corto o mediano plazo".

"Más allá de los esfuerzos de los ministros de Economía, Producción y Asuntos Agrarios, acá hay un poder que está por fuera del propio Estado, que es el de las grandes corporaciones financieras. En Argentina, las Cámaras como AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), AEA (Asociación Empresaria Argentina) y la Sociedad Rural te imponen condiciones todo el tiempo", argumentó Plaini en Aquí, Allá y en Todas Partes.

Por último, el dirigente sindical reiteró la necesidad de renegociar el acuerdo con el organismo internacional de crédito: "Como bien dijo la Vicepresidenta (Cristina Kirchner), el Gobierno tiene un poder muy chiquito. Tenemos que revisar cuánto Estado queremos y cómo modificamos esa correlación de fuerzas", concluyó.