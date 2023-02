La "guerra de los globos" entre EE.UU y China no se detiene: el fin de semana pasado EE.UU. derrivó nuevos objetos no identificados que sobrevolaban América del norte y este martes fuentes oficiales de la Casa Blanca informaron que no tienen "ningún indicio" hasta ahora, de que los tres objetos voladores derribados recientemente fueran de origen chino o tuvieran funciones de espionaje. Las autoridades estadounidenses hasta ahora "no han visto ningún indicio ni nada que apunte específicamente a la idea de que estos tres objetos formaban parte del programa de globos espía de China o estaban involucrados en esfuerzos de recopilación de inteligencia externa", dijo a periodistas John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional