El directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Salta (ENRESP) reglamentó el pasado lunes la “Bonificación de Tarifa para Zonas Cálidas”, dispuesto en el decreto provincial 50/23. De esta manera se estableció la reducción del 30% del total facturado durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero de cada año, para usuarias y usuarios "de todas las categorías residenciales" de los departamentos Anta, Orán, Rivadavia, San Martín, General Güemes y los municipios de La Candelaria, El Potrero y El Galpón.

En el caso de las familias que cuenten con la tarifa social provincial, la reducción será equivalente al 50% del total facturado. "La reducción abarcará todos los días comprendidos en los períodos de facturación mencionados", señala el artículo 1 de la resolución 192/23 del Ente Regulador. No obstante, en su artículo 3, ordena a la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica, Edesa, que implemente las bonificaciones establecidas, pero recién con la facturación de febrero 2023.

La reglamentación no cayó bien entre los y las oranenses, quienes cumplen 40 días de acampe después de que conocieran los nuevos valores en la facturación del servicio de la luz (algunos se triplican), debido a la aplicación del “Régimen de Segmentación de Subsidios”, establecido por el secreto nacional N° 332/22. Desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra el tarifazo de Edesa, se rechazó la bonificación dispuesta por el gobierno de Salta y se pidió que se implemente una tarifa unificada dirigida a todas las familias del departamento.

Acampe frente a las oficinas de Edesa en Orán.

La resolución 192 también solicitó a las y los legisladores nacionales por Salta y al Congreso de la Nación Argentina que de manera urgente se inicie el tratamiento de los proyectos legislativos que promueven la creación de una tarifa eléctrica diferencial para la zona cálida del Norte Grande.

En el caso de la resolución del Enresp, el arco de departamentos y municipios con bonificación se decidió con la información vertida en la Clasificación Bioambiental de la República Argentina del Servicio Meteorológico Nacional (MSN), que entiende que las zonas cálidas-muy cálidas tienen temperaturas máximas superiores a los 34° y una amplitud térmica mayor a 14°. También se tuvieron en cuenta las bases de datos de facturación de consumos de energía eléctrica, quedando como beneficiarias las familias que viven en los departamentos Orán, San Martín, Rivadavia, Anta y General Güemes, y los municipios de La Candelaria, El Potrero y El Galpón. Sólo en la ciudad de Orán, ayer hubo una máxima de 43°.

Según el gobierno de Salta, en "dichas regiones es elevada la proporción del ingreso destinado al pago del servicio de distribución de energía eléctrica, lo que representa una dificultad dada la vulnerabilidad social y la rigurosidad climática del periodo estival". También se aclaró que los porcentajes de bonificación dispuestos (del 30% y 50%), guardan similitud con los establecidos en los proyectos de tarifas eléctricas diferenciales para las zonas cálidas del Norte Grande y que están en trámite ante el Congreso Nacional. Además de que los porcentajes son iguales a los números pactados en las normativas de las provincias de Santiago del Estero y San Juan.

La bonificación reglamentada en el decreto 50/23, no excluye a quienes perciben la tarifa social y tampoco a quienes se les aplica los beneficios provisionales otorgados por el decreto 38/23, firmado por Gustavo Sáenz y publicado en el Boletín Oficial de la provincia el 17 de enero. En esta última norma el gobernador estableció la reducción del pago en la boleta de luz por los próximos 6 meses a usuarios y usuarias de Orán y San Martín, aclarando que el monto a ser abonado tendrá los valores de noviembre del año pasado.

El decreto 38/23 también estableció que sólo serán incluidos como beneficiarias aquellas personas que estén comprendidas en los niveles 2 (hasta $152.515) y 3 (hasta los $533.802) de la segmentación tarifaria nacional.

Rechazo y acampe

No obstante, la reglamentación dispuesta por el Ente Regulador no dejó conformes a las familias de Orán, que continúan con el acampe y desde ayer retomaron el corte sobre la ruta nacional 50. Rubén Tolay, representante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, dijo a Salta/12 que "la resolución del gobierno (de Salta) no baja el tarifazo sino que lo sostiene".

Una de las principales razones de la disconformidad es que la aplicación de la bonificación (sea del 30% o 50%), recién será a partir de febrero de este año, quedando fuera los otros meses. Además de que es aplicable sólo en 4 meses: noviembre, diciembre, enero y febrero. Para los y las oransenses, que el gobierno de Salta sólo incluya esos meses es signo de que no conocen la realidad de los departamentos del norte: "nosotros tenemos 11 veranos, porque hace calor todo el año, salvo semanas de junio y julio", afirmaron.

Las familias también están en contra de que las medidas que fue estableciendo el gobierno, como el decreto 38/23, se aferren al sistema de segmentación de la Nación. En ese sentido sostuvieron que el objetivo y el principal pedido es que en la provincia se cree una tarifa unificada dirigida a todos los usuarios y usuarias de las zonas cálidas. "Para los comerciantes, (Sáenz) no dijo nada", cuestionó Tolay, considerando que el gobernador parece "no importarle nada de la gente y sólo quiere garantizar las ganancias de la empresa". "Es un engaño más del gobierno de Sáenz", "se ve que sólo se quiere seguir beneficiando a la empresa", agregó.