“La totalidad de estudiantes de 1er año de Nivel Medio ya empezaron a asistir a la escuela, estudiantes de otros años que deben rendir materias también. El lunes iniciaron también estudiantes de primaria que tienen promoción acompañada, sin comedor ni viandas y sin boleto estudiantil, deben pagar 35 pesos el boleto mínimo. En escuelas sucias, sin acondicionamiento para las altas temperaturas, ya hay casos de descompostura por golpes de calor de estudiantes y docentes.” Vacantes para Todxs en las escuelas públicas”, un colectivo formado por más de 30 mil personas, docentes, estudiantes y familias, volvió a emitir esta semana un comunicado crítico sobre la gestión de la cartera de Educación de la Ciudad, que dirige Soledad Acuña, y alertó sobre la gravedad de una situación “que afecta la salud” de docentes y estudiantes.

“A docentes con menores a cargo no les permiten llevar a sus niños y niñas a los encuentros de formación, y las colonias de verano ya no funcionan en febrero. Desde Vacantes para Todxs exigimos la apertura de colonias recreativas, deportivas, piletas públicas de diciembre a febrero y clases de marzo a noviembre, como históricamente siempre fue.”

En el documento además se exige “que los alimentos sean suficientes y saludables durante todo el año, y el transporte gratuito para asistir a colonias y escuelas con una persona acompañante hasta los 13 años, mínimo”.

Las condiciones “de precarización, vaciamiento, privatización y explotación a la que está siendo sometida la comunidad educativa, llega a niveles insoportables que afectan la salud física y psíquica de docentes y estudiantes”, subrayan. “Más horas y días de clases no representan una mejora educativa sino todo lo contrario, jornadas extenuantes que solo apuntan a destruir los vínculos y atentan contra las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.”

A principios de enero, el colectivo había lanzado un estado de alerta por la compleja situación de las niñeces en las colonias que administra el ministerio de Educación, haciendo responsables al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a la propia Acuña y al director general de Escuelas, Fabián Capponi.

“Todos los años recibimos una cada vez más numerosa cantidad de denuncias por la desorganización, el descuido, en algunos casos el destrato hacia las infancias. Pero este año las denuncias son gravísimas e incluyen una denuncia penal por la situación vivida por una menor, a la que su mamá halló con sus partes íntimas descubiertas a la vista de niñas y niños de diversas edades, y de personas adultas desconocidas.” Las autoridades de Educación se reunieron con las familias para dar explicaciones, pero la madre de la niña denunció que intentaron excluirla de la reunión “para acallar su reclamo”.

Lxs referentxs de Vacantes para Todxs señalan que el director general de Escuelas “publica de manera permanente y durante todo el año en sus redes sociales públicas, imágenes de menores de edad. Durante este período de colonia también lo hace, cientos de imágenes de niñas y niños en trajes de baño, sin cubrir sus rostros y con el único fin de hacer campaña partidaria publicitaria. Se vulnera el derecho a la intimidad y al cuidado de la imagen de las infancias con total impunidad. Incluso recibimos denuncias de familias que no firmaron la autorización de tomarles fotografías y que se negaron expresamente, y encontraron fotos en redes sociales de Capponi y del ministerio de Educación de sus hijos e hijas, y han realizado también demandas judiciales por este tema”. La ministra Soledad Acuña, “en algunas ocasiones publica fotos con su hijo -aseguran-, pero le cubre siempre el rostro. Parece que no le preocupa que las hijas y los hijos de las familias sean vulnerados/as en su intimidad, pero sí le interesa cuidar lo propio".

Frente a estos hechos, y en momentos en que se discute una revisión profunda del adultocentrismo y la vulneración de derechos de las infancias, el colectivo expone una lista de reclamos hasta ahora sin respuesta. “Que las colonias funcionen de diciembre a febrero inclusive, no más extensión de días y horas de clase en las escuelas. Es necesario crear espacios exclusivos para la recreación y el buen uso del tiempo libre en los meses de verano por el bienestar, la salud física y psíquica de las infancias principalmente, y también porque la docencia ya no puede seguir afrontando en soledad las múltiples demandas sociales para el cuidado y sostén de las y los menores de edad”, concluye. “Es necesario que se creen nuevas instituciones, nuevos programas, nuevos espacios, y que no sea la escuela la única que se sobrecarga, restándole importancia a su carácter pedagógico y didáctico para cubrir necesidades sociales de otra índole. Justamente, la escuela no debe ser pensada como una colonia de vacaciones.”

*Colectivo por el derecho de acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes, con una mirada integral