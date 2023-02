Las organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera iniciaron un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, sobre la Avenida 9 de Julio, y se movilizaron en distintas ciudades para reclamar contra las suspensiones y bajas de beneficiarios en el programa Potenciar Trabajo y exigir que el Estado garantice la provisión de alimentos a comedores populares. La titular de esa cartera, Victoria Tolosa Paz, subió el tono de la confrontación al hablar de “extorsión” de dirigentes que buscan “posicionarse en un año electoral”, aseguró que el 92 por ciento de los titulares del programa “hicieron la validación, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego” y confirmó que desde marzo “va a haber 100 mil titulares que se van a dar de baja”. “La ministra está en campaña” y “es absolutamente insensible frente a un reclamo concreto y ante un pedido de audiencia”, planteó Eduardo Belliboni, referente de UP, quien comparó a Tolosa Paz con Carolina Stanley, su antecesora durante el gobierno macrista, que “cada vez que había una movilización decía 'me están extorsionando'”. Las organizaciones de la UP resolverán en asambleas hasta cuándo continúa la protesta en el centro porteño. "Por ahora definimos quedarnos esta noche, por lo menos hasta mañana al mediodía", afirmó la coordinadora nacional territorial de Libres del Sur, Silvia Saravia.

“El Gobierno insiste en un sistema virtual no presencial, que deja a miles de trabajadores y trabajadoras desocupadas fuera de la única ayuda social que tienen, en el marco de un rebrote inflacionario y de una pronunciada recesión que afecta a millones de personas en su derecho a tener un trabajo digno”, cuestionó Unidad Piquetera, en referencia al sistema de validación que deben cumplir los beneficiarios para poder conservar el ingreso de 32 mil pesos del Potenciar Trabajo. Desde Desarrollo Social aseguran que 1.265.000 titulares, que representan el 92 por ciento del total, ya hicieron el trámite, en tanto 154.411 no lo hicieron pero cuentan con una instancia de “validación fuera de plazo” –que será evaluada por la Secretaría de Economía Social–, de los cuales hasta ayer 55.625 ya habían presentado el reclamo.

Silvia Saravia, coordinadora de Libres del Sur, explicó que “esta validación o auditoría digital tiene distintos aspectos: una porción no puede hacerla por dificultades para recuperar los mails. Pero también para hacer la validación parcial, que no es sencilla, hay que tener un celular con cámara frontal y otras cuestiones que a veces no están”. Las organizaciones no pueden subsanarlo “porque una vez que desde un mismo dispositivo validás a cinco personas se bloquea”. Además hay casos de personas que pudieron hacer el trámite pero “se han encontrado suspendidas de todas maneras”, contó a IP. Saravia explicó que vienen planteando estos temas desde el año pasado, que el martes se reunieron con funcionarios de Desarrollo Social y “no nos responden qué van a hacer con esas personas”. Por otro lado, “no tenemos cronograma de entrega de alimentos de febrero” o “nos dicen que no tiene plata para herramientas e insumos”, con lo cual la reunión “fue una tomada de pelo”.

Tolosa Paz les quitó entidad a los reclamos al sostener que “ahora no encuentran” (sic) a quienes “hasta hace apenas 30 días estaban haciendo tareas” productivas o socio-comunitarias. “Hay que evitar seguir convalidando un padrón que tenía 100 mil titulares que hoy ya no encuentran”, repitió. “En el caso de Unidad Piquetera estamos hablando de 6 mil personas. Que Belliboni las traiga y haga una fila en el ministerio y nosotros le validamos la identidad”, lanzó la funcionaria, para quien el trámite que se inició el 22 de noviembre “es muy sencillo”. “Aunque puede tener su dificultad en los sectores más vulnerables porque se necesita un teléfono –admitió–, no fue un problema del 92 por ciento de los titulares porque 1.265.000 titulares hicieron la validación, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego”, insistió.

La ministra criticó a los dirigentes que encabezan los reclamos. “El piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. Llevar a pibes y pibas, nenes de cuatro años y bebés con su mamá al acampe en la 9 de Julio tampoco lo es. Me da mucha tristeza ver esta Argentina donde un sector de UP, para hacer política y posicionarse en año electoral, utiliza a la gente más pobre”, dijo a la FM Delta.

“La última persona a quien escuché decir eso fue (Juan) Zabaleta (que la antecedió en esa cartera). La anterior fue Carolina Stanley, del gobierno de Macri, que cada vez que había una movilización decía ‘me están extorsionando’”, cuestionó Belliboni a la ministra. “Tolosa Paz utiliza el mismo lenguaje, se parecen demasiado en sus formas, su origen social, su forma de atender los problemas sociales. Es absolutamente insensible frente a un reclamo concreto y ante un pedido de audiencia que ya tiene 20 días o más”, recordó. “Tuvimos contacto con funcionarios de su Ministerio, no con ella, la ministra está en campaña, no quiere recibir a organizaciones sociales. Su campaña es decirnos extorsionadores”, lamentó.

La concentración de las organizaciones tuvo como puntos de partida el Obelisco porteño y la intersección de las avenidas 9 de Julio e Independencia, desde donde marcharon hacia la sede de Desarrollo Social.

La Unidad Piquetera está integrada por militantes del MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, el Polo Obrero, Libres del Sur, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, facciones del FOL y del Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde). También forman parte la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT), entre otros.