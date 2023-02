Los Diputados españoles aprobaron este jueves una ley para que las trabajadoras que sufren de dolores menstruales puedan pedir licencias médicas. Con 185 votos a favor y 154 en contra, la norma convirtió a España en el primer país de Europa y uno de los pocos del mundo en contar con esta legislación.

El texto de la ley afirma que "tendrá la consideración de situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes, aquella baja laboral en que pueda encontrarse la mujer en caso de menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria asociada a patologías tales como endometriosis".

"Se trata de dar una regulación adecuada a esta situación patológica con el fin de eliminar cualquier tipo de sesgo negativo en el ámbito laboral", argumentaron en el texto.

Si bien la ley no especifica cuánto tiempo durará esta licencia por enfermedad, la Unión General de Trabajadores española advirtió sobre la posibilidad de que los empresarios quieran evitar la contratación de mujeres. En la misma línea, el Partido Popular (PP), principal partido de la oposición, advirtió sobre el riesgo de "marginación, estigmatización" y "consecuencias negativas en el mercado laboral" para las mujeres.

Países que otorgan "licencias menstruales".

Japón, con una ley desde 1947

En Japón, el derecho a la dispensa menstrual figura en la legislación desde 1947 y las empresas no pueden obligar a una empleada a trabajar si pide estar "de baja por menstruación". No hay límite en el número de días que pueden tomarse para este tipo de "licencias", pero por lo general no son pagadas.

El 30% de las empresas propone reembolsar total o parcialmente estos "permisos periódicos", según un estudio del ministerio de Trabajo japonés realizado en 2020 en 6.000 compañías. En esa encuesta se comprobó que solo el 0,9% de las empleadas que reunían los requisitos declaraban haber tomado una licencia menstrual.

Corea del Sur, un día por mes

En Corea del Sur se permite a las empleadas tomar un día libre menstrual al mes, que no se paga. Las empresas que incumplen la ley están sujetas a una multa de 5 millones de wons (4.000 dólares). Según una encuesta realizada en 2018, 19% de las empleadas declaran utilizar el derecho a la licencia menstrual.

Indonesia, uno o dos días por ciclo

En Indonesia, una ley aprobada en 2003 prevé uno o dos días de "vacaciones pagadas" al comienzo del ciclo menstrual, en caso de períodos dolorosos. La ley solo obliga a las empleadas a notificar a sus empleadores la fecha en que se los toman.

Pero la aplicación de la normativa depende de las empresas y sus asalariadas. En la práctica, muchas firmas solo permiten un día de descanso menstrual o incluso ninguno si deciden ignorar la ley.

Taiwán, máximo tres días al año

Taiwán también reconoce el derecho a la licencia menstrual para las empleadas de un día por mes, y con un total de tres días por año. No obstante, sigue siendo posible que las trabajadoras disfruten de más días de licencia menstrual, pero se contabilizan como días de baja por enfermedad.

Los días tomados por ese concepto son pagados, al igual que las bajas por enfermedad y las medias jornadas trabajadas.

Zambia, el "Día de la Madre" desde 2015

Zambia, país de África meridional, aprobó en 2015 una ley que otorga a las mujeres el derecho a una licencia menstrual que les permite tomarse un día adicional al mes, sin previo aviso ni certificado médico en caso de períodos dolorosos.

Conocida como el "Día de la Madre", la baja por menstruación es generalmente aceptada, pero algunos empleadores siguen siendo reticentes y piden que las mujeres den un preaviso.

