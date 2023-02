A un mes de la llegada de la octava edición del Lollapalooza Argentina, que se realizará el 17, 18 y 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, la organización del festival confirmó que el DJ y productor estadounidense Skrillex se sumará al line up, que encabezan Drake, Tame Impala y Billie Eilish. Todavía hay entradas disponibles a la venta.

Skrillex se sumará a la grilla del domingo 19 de marzo, jornada de cierre del festival, día en el que compartirá escenario con Billie Eilish, Lil Nas X, María Becerra, Claptone, Kali Uchis, Diego Torres, Conan Gray, Rise Against, Dominic Fike, Polo & Pan, Gorgon City, Tokischa, Cami, Gera Mx, Callejero Fino, Mami, Judeline, Connie Isla, Oh! Dulceari, León Cordero, Camilú, Mia, Zeta, Soui Uno y Mora Navarro.

Cómo conseguir entradas para el Lollapalooza Argentina 2023

Si bien están agotados todos los tickets VIP para asistir al Lollapalooza Argentina 2023, todavía hay entradas generales disponibles, a un valor de $25.000 + $3.750 por costo de servicio, y pases de tres días, a un valor de $50.000 + $7.500 por costo de servicio. Se pueden comprar a través del sitio web de Allaccess, y hay hasta seis cuotas sin interés con Santander American Express.

Lollapalooza Argentina: line up del viernes 17 y del sábado 18

El viernes 17, jornada de inicio del festival, estarán presentes Drake, Rosalía, Armin Van Buuren, Trueno, Alison Wonderland, Chano, Aurora, Tove Lo, Marilina Bertoldi, Danny Ocean, The Rose, Willow, Cigarettes After Sex, Alvaro Diaz, John Summit, Dante Spinetta, Villano Antillano, Young Miko, Suki Waterhouse, Guitarricadelafuente, Oscu, Silvestre y la Naranja, The Change, Flaca, Plastilina, An Espil, Paz Carrara y Panther.

El sábado 18 participarán Tame Impala, Blink-182, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again, Melanie Martínez, Usted Señalemelo, Mora, Bresh, Wallows, Catupecu Machu, Sofi Tukker, Yungblud, Purple Disco Machine, Ryan Castro, Nafta, Nora en Puré, Elsa y Elmar, Papichamp, Ruwsowsky, Ralphie Choo, 1915 Kchiporros, Broke Carrey, Delfina Campos, Melanie Williams & El Tabloide, Florian, Angela Torres, SassyGGirl y Friolento.