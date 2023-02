Horacio Rodríguez Larreta no parece estar dispuesto a aceptar como candidato a sucederlo a Jorge Macri sin dar pelea. Con la venia del jefe de Gobierno, el ministro de Salud, Fernán Quirós, reafirmó su intención de competir por la jefatura de Gobierno con una carta que publicó en redes. "Quiero ser jefe de Gobierno para enfocar toda la gestión a lograr el bienestar integral de las personas", dice que la misiva, en la que busca desarmar las versiones que tendían a dar ya por caída su intención de competir con los otros candidatos del PRO. Su lanzamiento se suma al de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires en una estrategia escalonada que -todo indica- culminará con Larreta asumiendo su candidatura a presidente.



Hay algo que hace tiempo se sabe en el PRO: Macri no lo quiere a Quirós como candidato del PRO. Considera, según dicen, que es un recién llegado, que no expresa al PRO. No lo ve como cabeza del principal distrito que gobierna su partido. Y, según dicen también, se lo dijo en alguna oportunidad a Larreta. A quien Macri sí ve como un legítimo sucesor del actual jefe de Gobierno es a su primo, Jorge Macri. Lo mismo Bullrich, que ya se sacó una foto con él para respaldarlo.



Larreta, hasta ahora, resistió la presión de apoyar a Jorge Macri como el único candidato del PRO. De hecho, hizo lo opuesto: abrir el juego a otros candidatos, que incluyen -además de Quirós- a la ministra de Educación, Soledad Acuña, y al vicepresidente primero de la Legislatura, Emmanuel Ferrario.



El favorito

Pero es indisimulable que, dentro de los candidatos del PRO, el favorito de Larreta es Quirós. Por eso, quizás, la estrategia articulada de que Diego Santilli se lanzara en provincia de Buenos Aires y, dos días después, Quirós ratificara su intención de competir en la Ciudad. La próxima jugada, se supone, es Larreta lanzándose por la presidencia. Una jugada que aún no tiene fecha pero, según se dice, se acerca.



Quizás lo que más le juega en contra a Quirós es la duda -sembrada o real- de que realmente va a bancarse lo que implica competir en una interna política, con los tropiezos y los sinsabores de la puja electoral. Hasta el viernes, había anunciado de forma tenue que se estaba preparando para la competencia. Por eso, la carta que publicó Quirós es muy asertiva en su voluntad de competir.

El texto comienza recordando el rol que jugó en la pandemia, una de las cuestiones que -destacan en Parque Patricios- le dio imagen positiva e intención de voto al ministro. "Ese aprendizaje me dio la confianza de trabajar en mi candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad, para cuidar y potenciar lo logrado hasta acá por Mauricio y Horacio", afirmó el ministro de Salud. La inclusión del ex presidente en la carta no deja de ser un dato, dado que su sector apoya abiertamente a otro candidato.

Piquete y Taser



"Pensé mucho esta decisión junto a gente que valoro y quiero. Quiero ser Jefe de Gobierno para enfocar toda la gestión a lograr el bienestar integral de las personas. Quiero que cada día vivamos mejor en Buenos Aires, dejando de lado la política centrada en sí misma", afirmó Quirós, que cultivará ese perfil de médico-que-se-mete-en-política-sin-ser-un-político.



"Voy a trabajar como lo he hecho siempre. Firme en mis convicciones y valores, sin descalificar al otro", aseguró, en un discurso que tiene el tono del primer Macri, el de la campaña de 2007. Aparte de la carta, en algunas entrevistas que dio, Quirós consideró que la propuesta de Larreta es mejor que la de Bullrich: "Los dos muy valiosos, pero claramente la estrategia que propone Larreta es superadora en términos de lograr un cambio verdaderamente profundo y construir las bases de un desarrollo a largo plazo".

"Me pregunté durante todo el año pasado qué sentido tenía ser un precandidato más si no iba a ser diferente a lo que ya había. La respuesta que me di a mi mismo es que la sociedad necesita reconstruir su capacidad de cooperación", indicó, dando una clave muy clara de cómo piensa diferenciarse de otros candidatos, como Jorge Macri.



También dejó su mirada sobre los cortes de calles: "El piquete es un conjunto de personas que expresan un problema severo socioeconómico real, que está siendo tratado de manera inapropiada, porque llevamos más de una década y no se resolvió. Hay que ir a las personas, no mediar por las organizaciones". En el mismo párrafo, Quirós pidió la incorporación de las pistolas Taser a la Policía de la Ciudad. No dio detalles de qué piensa del accionar de los agentes usando sillas de madera para golpear y reducir a una persona.