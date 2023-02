Dirigentes del Frente de Todos resaltaron el debate “franco” y “sincero” del primer encuentro de la mesa política de la coalición de gobierno en la que participaron representantes de sus principales vertientes. Los ejes de la reunión pasaron por preservar la “unidad en la diversidad” del frente, ratificar las PASO como mecanismo de ordenamiento interno y el compromiso de trabajar contra la "proscripción" Cristina Fernández de Kirchner. Aunque persisten las diferencias sobre la estrategia electoral entre los sectores alineados con el presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta.

El día después, muchos de los participantes dieron su opinión sobre el encuentro. "Se planteó que no hay posibilidad de vivir en democracia con Cristina proscripta. Parte del partido judicial tiene la intención de que el pueblo no la pueda elegir como candidata. Esto nos parece algo muy grave y no solo hay que decirlo sino también accionar para terminar con esa proscripción", afirmó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.



En ese sentido, remarcó que "la mayoría del pueblo argentino hoy ve a Cristina como el futuro y la esperanza y no podemos permitirnos no tener la posibilidad de elegirla", y planteó que esa mirada fue una de las claves de la reunión: "Fue el tono de la charla", dijo la intendenta.

Para el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, la reunión "fue sincera y larga", y sostuvo que uno de los rasgos que predominó en los discursos fue el "fuerte compromiso con la unidad del FdT y para denunciar la proscripción de Cristina". “Se habló de la herramienta de las PASO para resolver el tema de las candidaturas en el frente", agregó Rossi.

Una de las resoluciones del cónclave del FdT fue armar una comisión buscará reunirse con la exmandataria para ver si revierte su postura de no ser candidata frente a la proscripción que busca imponer el Poder Judicial. Al respecto, el intendente de Ensenada, Mario Secco, dijo que es necesario hablar con CFK porque "es la que armó este frente, es la que más mide, la que más votos tiene y la que más convoca". A su turno, el bancario Sergio Palazzo dijo que "la candidatura de Alberto tiene que definirse pronto porque instalar a un candidato lleva tiempo y no puede definirse sobre el cierre de listas".

Desde el espacio más cercano al jefe de Estado, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aseguró que el Presidente hará "todo lo necesario para que el Frente de Todos gane las elecciones del 2023", y valoró que en la reunión se haya dejado "el tono de queja" para "respetarse en la diversidad". Remarcó que se buscará “garantizar la participación plena de cada sector” en la competencia, con “reglas claras y consensuadas”. Y recordó que Alberto Fernández, "le dijo a toda la ciudadanía y al frente político que él no tiene ningún tipo de restricción para que otro compañero compita con él en unas primarias”, remarcó.

El gobernador chaqueño Jorge Capitanich sostuvo ante Telam Radio que "hay una líder indiscutible de nuestro espacio", en referencia a la expresidenta y, por eso, remarcó que "la resolución de su posición en las elecciones es la que va a determinar la estrategia final" del frente.



En tanto, el funcionario bonaerense y dirigente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, destacó que se trató de una "reunión larga y también marcada por la sinceridad en los planteos: nadie se guardó nada, todos coincidimos que estamos atravesando una coyuntura complicada". "Fue claro en todas las intervenciones que Cristina es la que concita mayor nivel de adhesión y que esta situación de proscripción tiene que ver con maniatar al peronismo y eso es inaceptable", expresó Larroque en declaraciones a la radio Futurock.

En cuanto a la elección de candidatos, el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro aseguró que “parte de la discusión de la mesa tiene que ser eso, tiene que ser poner las reglas claras de cómo va a ser el funcionamiento en el caso de que haya PASO. Ayer quedó claro para un sector que eso tranquilamente se puede dar y otros pensamos que es muy difícil que haya una PASO contra el Presidente. Será cuestión de consensuar y son cosas internas que poco tienen que ver con las necesidades de la gente”, afirmó el ministro.



Por último, el secretario adjunto de Camioneros y triunviro de la CGT, Pablo Moyano, se mostró convencido de que "a partir de anoche se va a ver un nuevo aire en el Gobierno y ojalá que con todo ese empuje, militancia e ideas, se logren resolver los grandes problemas de los argentinos", afirmó.



Por otra parte, Moyano sostuvo que "fue muy importante" el encuentro ya que era "necesario poder juntarnos" y afirmó que se consensuó "fortalecer la unidad, rechazar la proscripción y presentar un proyecto de país para el próximo periodo" que tiene que ser "sí o sí con el peronismo en el poder". "Acá no hay dudas ni egoísmo, aquel que mejor este posicionado será el candidato con o sin PASO. Tenemos que derrotar a la derecha, ese fue el mensaje", remarcó.