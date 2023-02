La directora nacional de Sanidad Nacional del SENASA, Ximena Melon, afirmó que en caso de que existan pérdidas en la producción de granjas por la gripe aviar, la ley argentina prevé una indemnización.

“Se arma un comité de tasación entre el sector público y privado”, contestó la funcionaria al ser consultada por las medidas de mitigación en caso de que el virus llegue a afectar la producción avícola.

Por el momento, hay un caso confirmado en aves migratorias silvestres que fueron encontradas en el área protegida Laguna de los Pozuelos, de Jujuy.

Este viernes se reunieron distintos organismos del gobierno salteño junto al INTA y Gendarmería Nacional, en una mesa de trabajo convocada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Durante el encuentro, se conformó una red de sensores para alertar rápidamente sobre casos sospechosos al organismo nacional.

A nivel nacional, en tanto, se anunciaron medidas de prevención a tener en cuenta para hacer turismo dentro y fuera del país.

Ante el inicio del fin de semana extra largo por el feriado del Carnaval, el SENASA informó sobre las principales medidas de prevención, que pueden adoptar las personas que tienen previsto viajar para prevenir la propagación de la enfermedad en el país.

Entre ellas se encuentran: no ingresar aves ni productos avícolas al país sin autorización del SENASA. Evitar el contacto con aves tanto silvestres como domésticas o comerciales. No visitar granjas de aves en Argentina por al menos 72 horas, si estuvo en contacto con aves en otros países. No tocar aves muertas o que parezcan enfermas.

Ante la presencia o sospecha de signos clínicos compatibles con la influenza aviar, se recomendó hacer las notificaciones al SENASA concurriendo a cualquiera de sus oficinas; por medio de la App “Notificaciones Senasa”, enviando un correo electrónico a [email protected]; en el apartado “Avisa al Senasa” de la página web del organismo o enviando un whatsapp al 11-5700-5704.