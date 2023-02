El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, le reclamó al presidente Alberto Fernández que desista de competir por la reelección y afirmó que Cristina Kirchner podría ser la candidata del Frente de Todos en las elecciones 2023. En diálogo con AM750, apuntó al mandatario y dijo que “no estuvo a la altura de las circunstancias”.



Zurro advirtió que Fernández “no puede ir de candidato”, y se sumó de este modo al coro de voces críticas del Presidente que en los últimos meses le solicitaron que evite competir por la reelección. “Yo voy a un barrio y el primer problema es la comida. Todo el mundo me pregunta por Cristina, por Axel, pero a nadie se le ocurre preguntarme por Alberto”, aseveró, e indicó que “es momento de que diga ‘doy un paso al costado’”.

“Yo creo que Alberto, de acuerdo al lugar que le asignó la historia en un contexto complejo, donde estaban Donald Trump y Jair Bolsonaro gobernando en Estados Unidos y Brasil, pudo haber cumplido otro rol”, sostuvo. “No me gustó, no es para enojarse ni para hablar mal de él, pero no estuvo a la altura de las circunstancias”, enfatizó Zurro.

En este sentido, repasó una serie de medidas que se podrían haber adoptado en los últimos tres años, desde la estatización de la cerealera Vicentin, hasta el juicio político a los jueces de la Corte Suprema y poner en vigencia los artículos de la ley de Medios que fueron derogados por Mauricio Macri. “Tendríamos que haber estado a la altura, con la negociación con el FMI se avaló la deuda macrista”, se quejó Zurro.

Por otra parte, consideró que Cristina Kirchner debe ser candidata en las elecciones 2023. “Es como San Martín, como Belgrano, no hay que convencerla, sola con la historia en sus hombros ella va a decir que es candidata. Hay que rodearla bien, porque si no ella es una voz en el desierto”, sostuvo Zurro.

Además, lamentó que el documento del Frente de Todos emitido tras la cumbre de la mesa del oficialismo la semana pasada no haya enfatizado en repudiar el intento de magnicidio a la vicepresidenta.

“Si definimos nombres, no tenemos proyecto. Hay que recuperar los 12 años de Néstor y Cristina. Esto es como un atleta que deja de hacer gimnasia y cuando vuelve, la memoria lo lleva a hacer los ejercicios. Tenemos que buscar gente que gane, pero con políticas”, agregó Zurro.



Finalmente, apuntó al dirigente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, quien días atrás sostuvo que Cristina no estaba proscripta y podía competir en los comicios. “Que deje de romper las pelotas, es un gerente de la pobreza, negocian con todos, fueron ultra menemistas, ultra kirchneristas y negociaron con Cambiemos. Cristina no decidió que la mafia la enfoque como la que puede cambiar las cosas, es una mentira más de Navarro”, dijo.