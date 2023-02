"Se me revienta una goma y no puedo avanzar, entonces pongo las balizas y empiezo a hacer señas con el celular y los autos me esquivaban hasta que que un Fiat Cronos se me viene encima. De milagro no me mató." El relato del conductor de un Ford Fiesta al que se le reventó un neumático esta madrugada en la autopista Panamericana narra el inicio de un choque en cadena que dejó cinco autos dañados, una mujer murió y un detenido por manejar con alcholizado.

El choque en cadena ocurrió a la altura de la localidad bonaerense de Martínez, en el kilómetro 18 de la Panamericana, lo que provocaba restricciones en la circulación sentido provincia, por el operativo policial. En tanto, la mujer herida fue trasladada al hospital de San Isidro con politraumatismos y falleció.

Cómo fue el accidente en la mano norte de Panamericana

El Ford Fiesta detuvo su marcha sobre el carril izquierdo de la autopista, el de máxima velocidad, que en la Panamericana llega hasta los 130 kilómetros por hora, debido a que se le reventó un neumático. El chofer logró controlar el auto para no impactar contra el guardrail, pero debió colocar las balizas y hacer señas con el celular para evitar ser embestido.

"Cuando lo veo venir me corrí. Me lastimé el codo solamente", explicó el chofer del Ford Fiesta a los canales de televisión el momento en el que esquivó al Fiat y luego señaló: "Cuando le voy a preguntar qué pasó, balbuceaba, ahí me di cuenta que estaba borracho". El conductor del Fiat dio positivo al test de alcholemia con un 2,1, por lo que fue trasladado a una comisaria en condición de demorado.

Este enero comenzó a regir la Ley de Alcohol Cero en la provincia de Buenos Aires. La legislación eliminó el grado permitido de 500 miligramos de alcohol por litro de sangre, que regía hasta mediados de diciembre de 2022 y prohíbe manejar después de haber bebido alcohol. En este caso, según la nora bonaerense, el chofer del Fiat Cronos quedará impedido de manejar durante 18 meses, por superar los 1500 miligramos de alcohol en sangre.

Tras ese primer impacto, otros tres autos chocaron intentando esquivar al Fiat Cronos y al Ford Fiesta, sin dejar heridos. El accidente múltiple provocó demoras en el tráfico, y una fila de vehículos de 1,5 kilómetros.