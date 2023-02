El presidente estadounidense, Joe Biden, prometió este martes que Washington y sus aliados seguirán respaldando a Kiev y aseguró que Rusia nunca vencerá a Ucrania, en un discurso cargado de acusaciones contra el mandatario ruso, Vladimir Putin. Frente a una multitud de ciudadanos polacos y refugiados ucranianos en Varsovia, Biden aseguró que "las democracias del mundo velarán por la libertad hoy, mañana y siempre". Antes del discurso se reunió con su par polaco, Andrzej Duda, en medio de una apretada agenda de consultas con aliados en Europa.



"Tenemos que tener seguridad en Europa. Es así de básico, así de simple", dijo Biden en el palacio presidencial de Varsovia. El mandatario estadounidense dijo que la OTAN, creada en 1949, es "tal vez la alianza más consecuente de la historia", y ahora es "más fuerte de lo que nunca ha sido", a pesar de las esperanzas del presidente ruso Vladimir Putin de que se fracturara por la guerra en Ucrania.

"Kiev se mantiene en pie, fuerte, alta y, lo más importante, sigue siendo libre", proclamó Biden mientras los cientos de personas que le escuchaban hacían ondear las banderas de EE.UU., Polonia y Ucrania. "Un año después de que las bombas empezaran a caer y un año después de que los tanques rusos entraran en Ucrania, el país todavía hoy es independiente y libre. Desde Jersón hasta Kiev, esa tierra ha sido recuperada", afirmó el líder demócrata.

Pese al tono victorioso de su discurso, Biden reconoció que habrá días "duros y amargos" en lo que queda de guerra, aunque aseguró que EE.UU. seguirá apoyando a Ucrania y reafirmó su compromiso con la OTAN, mencionando especialmente el artículo 5 de defensa mutua que recoge su tratado fundacional.

"Estamos viendo hoy otra vez lo que el pueblo de Polonia y la gente en toda Europa vivió durante décadas, el hambre de los autócratas no puede ser saciada, hay que oponerse a ella. Y los autócratas solo entienden una palabra: ¡No, no, no!", clamó Biden. Ese fragmento del mensaje, como anticiparon asesores de la Casa Blanca, estaba pensado para resonar especialmente en el público estadounidense y eliminar cualquier indicio de cansancio por la guerra, sobre todo ahora que miembros de la oposición republicana abogan por recortar la ayuda a Ucrania.

En las horas previas a la visita de Biden a Polonia, Putin anunció ante el pleno de ambas Cámaras del Parlamento ruso que Moscú suspendería su participación en el último pacto de control de armas nucleares que le queda a Estados Unidos. Biden arremetió contra Putin durante todo su discurso en Varsovia, pero no mencionó la suspensión del tratado llamado Nuevo Start.

El presidente polaco, Andrzej Duda, elogió durante su reunión con Biden su decisión de visitar Kiev sin anuncio previo, a la que tildó de "espectacular" porque "levanta la moral de los defensores de Ucrania". Biden tiene previsto volver a reunirse el miércoles con los miembros orientales de la OTAN: Polonia, Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia.