El entrenador de San Lorenzo, Rubén Darío Insua, manifestó que el jugador Federico Gattoni cumplió con su palabra de no irse libre del club y defendió el accionar del futbolista que en junio partirá al Sevilla de España.

"Gattoni me dijo que no se iba a ir libre de San Lorenzo. Terminó cumpliendo lo que me había dicho. Una transferencia a Europa es el sueño de cualquier jugador", comenzó diciendo Insua. En el mismo sentido, agregó: "A veces nos tenemos que poner en el lugar del otro. En los casos de (Nicolás) Fernández Mercau y Gattoni la novela terminó bien para el club y para los jugadores. Tenemos cinco meses para ver qué jugador podemos tener a partir del primero de julio".

Posteriormente, en declaraciones radiales, Insua comentó: "Hace siete años que San Lorenzo no da una vuelta olímpica. Trabajaremos para poder conseguirlo en un corto período. Tenemos un plantel de jugadores inteligentes, humildes, trabajadores y que tienen un buen temperamento. Hay similitudes con el plantel de 2002".

Por otro lado, el técnico que conquistó la Copa Sudamericana 2022, explicó que ponerse la camiseta de San Lorenzo no es para cualquiera y que a ninguno de los juveniles que hizo jugar les pesó, lo que recalcó que marca el temperamento del futbolista.

"Todavía hay jugadores que aún no tienen la puesta física como Carlos (Sánchez). Estamos intentando volver a tener el nivel del campeonato pasado. Tenemos puestas muchas expectativas en Elian Irala. A Carlos Sánchez lo trajimos para cumplir los dos lugares, como volante central y como central. Lo trajimos para reemplazar a Zapata", sentenció.