El Senado bonaerense encarará este jueves una sesión especial para tratar el proyecto de Unión por la Patria que busca devolver a los diputados, senadores, concejales y consejeros escolares las reelecciones indefinidas. Hay un condimento: otra facción de la bancada presentó una propuesta que replica el texto y suma en el combo a los intendentes, que habían quedado afuera del primero.

El texto fue presentado a mediados de abril por el senador Luis Vivona, quien logró el acompañamiento de sus pares Gustavo Soos, Teresa García, Walter Torchio, Amira Curi, Bali Bucca, Male Deffunchio, María Rosa Martínez, Emmanuel González Santalla, Daniela Viera, Laura Clark y Adrián Santarelli. Todos ellos dentro del esquema que se alinea con la titular del PJ, Cristina Fernández de Kirchner.

Este lunes, la senadora Ayelen Durán, que integra el mismo bloque pero que está inmersa en el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof y que responde al ministro Andrés Larroque, firmó la iniciativa que incluye a los jefes comunales.

En los debates previos, intendentes y legisladores habían pedido al gobernador que enviara a la Legislatura un proyecto de ese tipo.

La respuesta de Calle 6 se repitió en varias ocasiones: el gobernador respalda que las reelecciones no tengan límites, pero no firmaría ningún texto de ese tipo considerando que ostenta el único cargo que, constitucionalmente, no tiene posibilidad de reelección.

“Ese proyecto tiene que salir sí o sí incluyendo a los intendentes”, sentenció un funcionario de alto rango del Gobierno bonaerense, quien adelantó que habría “acciones” para que eso ocurriera. Más tarde, llegó el texto de Durán.

El debate interno

Según entienden en la mesa chica del gobernador, la única finalidad detrás del texto original era no solo asegurar lugares en las listas de los firmantes y aliados, sino también “presionar” a los intendentes al dejarlos a la espera de una reforma de la legislación que no sabrían si llegaría.

Para fines de abril, la propuesta de Vivona tuvo luz verde en la Comisión de Legislación General -la única a la que tuvo giro- por mayoría, gracias al voto de sus pares del bloque oficialista, como así también al representante de Unión Renovación y Fe, Carlos Kikuchi.

Ahora se tratará en el recinto. Como se trata de una sesión especial que fue convocada específicamente ese proyecto, resta evaluar si pueden ser fructíferas las conversaciones para avanzar sobre el de Durán y dejar de lado el primero.

“En el proyecto inicial había una lógica de que los legisladores sólo presentaron las reelecciones para ellos mismos y lo que hace esto es sumar a los intendentes, que sea igual para todos. Después si están los consensos y sale, es otra cosa”, dijo una voz al tanto de los movimientos.

En tanto, el poroteo es finito. Considerando que hubiera acuerdo en Unión por la Patria en el Senado y cuenten con el respaldo de los tres libertarios dialoguistas y ayudas del PRO y la UCR con algunas abstenciones o ausencias, lo difícil estará del otro lado del palacio.

En Diputados, el panorama es más complejo, dado que buena parte de Unión por la Patria no está a favor de que regresen las reelecciones. Se trata del Frente Renovador de Sergio Massa, impulsor de la ley que hoy se quiere revertir.

A ellos se suman La Libertad Avanza, el PRO, buena parte de los dos bloques radicales y Unión Renovación y Fe, donde no hay unidad de criterio al respecto.

En la provincia de Buenos Aires son 81 los intendentes que no podrían volver a presentarse en 2027 si lo quisieran. En cuanto a los legisladores provinciales, son 19 los que no podrán ir por la renovación de su banca si no hay cambios en la ley.

La ley en cuestión fue sancionada en 2016 por impulso del Frente Renovador y Cambiemos. Para finales de 2021, ya bajo la administración Kicillof, se puso en debate y se reformó a partir de una iniciativa que permitió a varios alcaldes y legisladores volver a presentarse en 2023, pero ahora asoma un nuevo problema.

En el Frente Renovador, espacio autor de la norma, ya dejaron postura sentada: los diputados y diputadas se van a sentar en sus bancas si el texto llegase al recinto, pero votarán en contra.

“Es poner a todos en la línea de tiro mediática, yo no sé si no lo entienden o no les importa”, se quejó a este medio un experimentado hombre de la política y que conoce bien el paño. “Varios intendentes especulan con negociar con algún sector de los radicales y que haya ausencias que ayuden con el quórum. No, basta, acepten que la política necesita renovación”, agregaron desde la trinchera massista.

En el espacio que comanda el excandidato presidencial de UxP, Sergio Massa, entienden que la continuidad de la norma incluso será perjudicial para sus propios soldados, considerando que más del 60 por ciento de los intendentes renovadores no podrán ir por otro mandato en 2027.

El lanzamiento del MDF, suspendido

Otras de las novedades al interior del oficialismo tuvo que ver este lunes con la decisión de suspender el acto que iba a servir como el lanzamiento público del Movimiento Derecho al Futuro, que encabeza el gobernador Axel Kicillof.

La decisión se tomó por la dificil situación climática que por estas horas golpea a diferentes partidos de la provincia y que se continuará a lo largo de la semana. Mientras continúan los trabajos para asistir a los miles de vecinos afectados por las inundaciones, los impulsores del acto que se iba a realizar el sábado 24 de mayo decidieron postergarlo con una fecha estimada de realización para el próximo sábado 31.

"Desde el primer momento, pusimos en funcionamiento la mesa de emergencia de nuestro Ministerio, comenzamos el trabajo articulado con cada uno de los 35 distritos damnificados", contó el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, en la conferencia del lunes.

El propio gobernador recorrió el territorio y, según se confirmó, en las próximas horas la Provincia elevará un pedido al Gobierno nacional en función de una comunicación entre el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Desde el fin de semana actúa el Comité de Emergencias para realizar un trabajo coordinado y llevar adelante tareas específicas de rescate y evacuación. Los municipios más afectados fueron Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, Rojas, General Arenales, General Rodríguez, Baradero, Capitán Sarmiento, Chacabuco, Luján, Suipacha, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes y La Matanza.