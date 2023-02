El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, aseguró este martes que "no hay ningún conflicto" en referencia a la consigna por el Día de la Memoria, tras la crítica de Estela de Carlotto a La Cámpora por convocar a una movilización el 24 de marzo por la supuesta "proscripción" a Cristina Kirchner.

"No me gusta que pongan una interna donde no la hay. Hay una relación afectiva entre esta organización y los organismos de derechos humanos, y por sobre todas las cosas Abuelas de Plaza de Mayo. No hay ningún conflicto", explicó el funcionario en declaraciones radiales.

Para Pietragalla, a la Vicepresidenta "jamás se le ocurriría hacer un acto el 24" y afirmó: "Está establecido y se sabe que es el día de los organismos de derechos humanos. Toda la política acompaña esa convocatoria con la consigna central de los organismos".

Sin embargo, el titular de la Secretaría Nacional deslizó: "Siempre hay alguna subconsigna que ponen las organizaciones. Hoy la consigna de los organismos está centrada en la justicia, es un problema que nos preocupa a todos".

Con respecto a la embestida que impulsa el Gobierno del presidente Alberto Fernández contra la Corte Suprema, Pietragalla argumentó que el Poder Judicial se toma "un atributo que no tiene" que es "intervenir en los otros poderes".

Para finalizar, el exdiputado nacional y nieto recuperado por Abuelas dijo que "vemos una preocupación muy grave en eso, como militantes políticos y desde los organismos de derechos humanos".

Cortiñas coincide con Carlotto

Por su parte, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, salió a responderle a La Cámpora y le pidió que no vincule los reclamos por la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el acto del Día de la Memoria el próximo 24 de marzo. De esta manera, se mostró en línea con la titular de las en Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien también expresó su malestar.

"Los que estamos en contra de la persecución a Cristina, hicimos público el repudio y se puede hacer cualquier campaña pero otro día que no sea el 24 de marzo", remarcó Cortiñas en declaraciones radiales.

Cortiñas añadió que "el terrorismo de Estado, las consecuencias y los 30 mil desaparecidos no pueden ser una batallita electoral para un cargo tan importante como la presidencia de la nación".

La Cámpora había deslizado su intención de querer añadir el rechazo a la "proscripción" de Cristina Kirchner a la convocatoria en la que se recuerdan a las víctimas de la última dictadura militar.

"El 24, Cristina no va a hacer esta manifestación porque es exclusivamente la recordación de un golpe de Estado y la desaparición de 30 mil personas, más 500 bebés nacidos en cautiverio y ese día es de Memoria, Verdad y Justicia", según Carlotto.

Cortiñas, en paralelo, se mostró en contra de hacer cualquier tipo de proselitismo durante esa fecha. "Ni La Cámpora, ni otro partido político, pueden", sentenció y afirmó: "Todavía estamos pagando las consecuencias de lo que fue el terrorismo de Estado".

Abuelas convocó con un tuit

A su vez, Abuelas publicó un tuit para hacer la convocatoria al acto del 24 de marzo, cuando se cumplan 47 años del golpe que instauró la más brutal dictadura de la historia argentina.

"Como en cada 24 de marzo, unidos por más Memoria, Verdad y Justicia ¡Todos y todas a la Plaza!", dice el tuit, que muestra a Carlotto junto con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, Pietragalla, Abuelas, nietos recuperados y familiares.