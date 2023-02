Este miércoles, el bloque oficialista en el Senado se fracturó tras la decisión de cuatro legisladores de abandonar el Frente de Todos y sumarse a la dirigente peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba) en un nuevo bloque que se llamará Unidad Federal, un espacio que buscará una "alternativa sin grietas".



Minutos después de conocerse la noticia, el senador del Frente de Todos Mariano Recalde buscó bajarle el tono a la decisión de sus compañeros de bancada: "Me desayuné hoy del comunicado, no estaba al tanto, pero no le daría el dramatismo que le están dando algunos", señaló en AM750.



La ruptura, que ya se rumoreaba en las últimas horas, llega en la antesala de la vuelta a la actividad de la Cámara Alta. Será este jueves, con una doble sesión. Por un lado, la sesión Preparatoria, en la que se ratificarán las autoridades del Senado para este año. La otra abordaría dos de los temas incluidos por el Poder Ejecutivo para el periodo de sesiones extraordinarias, que culmina el 28 de febrero y que ya cuenta con dictámenes de comisión: la ley de Alcohol Cero y la Ley Lucio.

"No le doy la trascendencia ni la lectura que le dan los grandes medios. Son compañeros que han compartidos nuestras ideas y votaciones en todo este tiempo. Esperemos que aporten al quorum", enfatizó el también presidente del PJ porteño, en diálogo con Branca de Vuelta.



Por otra parte, consultado por la decisión del interbloque de Juntos por el Cambio de no asistir al recinto hasta tanto el oficialismo continué con el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Recalde señaló: "Tienen esa postura. Estoy en este momento en la puerta del Congreso, donde hay un abrazo para promover la ley de la moratoria previsional, y confío en que, a pesar de la postura de los más duros y de los soldados de (Héctor) Magnetto, porque la Corte y el macrismo en definitiva responden al dueño de este multimedios tan importante de la Argentina, se va a tratar igual y esas 800 mil personas se van a poder jubilar".



Por último, el extitular de Aerolíneas Argentinas aseguró que "es muy grave lo que está pasando en Argentina". "De algunas leyes se han manifestado en contra y otras a favor, pero tienen clausurada la Cámara de Diputados con esta idea de extorsionar para que se frene el pedido de juicio político a la Corte", concluyó.