El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, continúa con su raid mediático de frases polémicas y estigmatizantes. Después de haber cuestionado la designación de Ayelén Mazzina al frente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad por su identidad sexual; el dirigente de Juntos por el Cambio reivindicó la Campaña del Desierto llevada a cabo por Julio Argentino Roca para "ocupar" la Patagonia y afirmó que "el mapuche es un pueblo invasor".

Para vincular su argumentación acerca de por qué Mazzina no era idónea para conducir un ministerio con la denuncia a los mapuches, Pichetto siguió un complejo derrotero con base en sus críticas a la autopercepción y la conformación de la indentidad de las personas. El exsenador aseguró una vez más que la ministra "no opinó nada" respecto al asesinato de Lucio Dupuy "porque involucraba a mujeres de la misma identidad". Y sostuvo: “Todas las percepciones valen en la medida que se pueda ocupar tierra que no es de ellos”.

"Toda Latinoamérica es mapuche ahora, por favor. Esta gente venía de Chile para robar y para asolar al sur de la provincia de Buenos Aires. Barrieron varios pueblos", afirmó Pichetto y concluyó: "Por suerte apareció Roca, hizo la Campaña del Desierto y ocupó la Patagonia. La Patagonia es argentina por Roca, sino todavía estaría ocupada por Chile".