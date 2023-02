Si bien en el último tiempo el Indio Solari tuvo distintas participaciones y apariciones virtuales en los shows de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que hicieron emocionar y delirar a lxs fanáticxs, en las últimas horas, el icónico músico emitió un mensaje en el que deja entrever su deseo de cerrar su carrera de manera definitiva.

Si bien no lo dijo de manera explícita, el Indio reconoció que no se encuentra en su mejor versión y por ese motivo ya ni siquiera considera la posibilidad de presentarse en vivo. Sin embargo, remarcó que se siente feliz porque todavía puede hacer lo que más disfruta: canciones.

Las declaraciones del ídolo tuvieron lugar durante una entrevista que concedió a un programa de radio español. En esa charla, el periodista Vicente Mariskal Romero recordó que el año pasado el Indio había dejado la “puerta abierta” a estar presente en un show de su banda, pero el propio cantante se apresuró a aclarar que la situación ahora es muy distinta.

"En este momento está entreabierta esa puerta, por mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar. No quiero transformar esto en una cosa crítica, no me permite estar en mi mejor versión. Desgraciadamente para mí, el párkinson va progresando, pero hay que presentarle batalla", sostuvo Solari. Y agregó: “No tengo más ganas, no quiero ser un artista que está peleando en el escenario. Ya cumplí mi tiempo”.

Asimismo, con el estilo que lo caracteriza, el creador de grandes himnos del rock nacional eligió quitarle dramatismo a la noticia y remarcó que se siente bien porque va a continuar haciendo lo que más le gusta: canciones.

“El Indio no tiene ganas de hacer directos, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera. No estoy sufriendo ni penando, no extraño el escenario. Debés en cuando, cuando los veo a los chicos, me agarra una cosita, pero no es un drama. A mí lo que más me gusta es hacer diez canciones nuevas cuando saco un álbum, para que la cante la gente. Eso sí me costaría tener que dejarlo”, sostuvo el Indio, hablando de sí mismo en tercera persona.

En ese mismo sentido, el ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota aclaró que no sacará el disco en formato físico porque, según reconoció, “no tengo más ganas de meterme en la fabricación, yo soy un artista independiente y todo eso de la impresión...Ya directamente estoy armando la ilustración como hizo con (el lanzamiento) de El Mister y los Marsupiales extintos”.

Finalmente, el músico elogió el gran nivel que mantienen Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado: "Están haciendo un muy buen directo, es una banda que suena de puta madre y los quiero tanto que disfruto con ellos. Les entrego, les regalo la banda, la marca, a Los Fundamentalistas. Porque se portaron conmigo con entusiasmo, con emoción, durante 15 años que estuvimos juntos", sostuvo.

Y concluyó: “Estoy viendo músicos que interpretan mis temas mejor que yo, entonces me parece que es hora de recular un poquito y dedicarse a ser un ‘conciliare’, y dejar de molestar a los jóvenes porque uno termina siendo un tapón. Necesitan crecer y el tapón este no da más".

Expresiones políticas

Otro de los temas que Solari tocó en la entrevista fue su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si bien aclaró que no se considera militante del peronismo ni del kirchnerismo, remarcó que reconoce la vocación de servicio de laexpresidenta y su honestidad.

“No soy militante, porque cambio de dogma permanentemente. El artista tiene que ser la piel sensible de la sociedad y atraer ideas que andan dando vueltas alrededor de las militancias. Soy como un francotirador que, en este momento, coyunturalmente, como la alternativa es nefasta, apoyo a esta gente”, remarcó.

Además, el ícono del rock sostuvo que no considera que la ideología pueda solucionar los problemas de la gente para siempre. “No tengo vocación política, mi motor es artístico”, completó.