El Indio Solari parece haberle dicho adiós a los escenarios. "Es hora de recular", comentó en una entrevista con un periodista español, luego del premio que recibió su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado como "mejor banda de Latinoamericana". Y si bien la charla giró en torno a su despedida de los recitales y sus -varios- proyectos musicales, también tuvo lugar para hablar un poco sobre la coyuntura política. Allí definió a la posibilidad de que Juntos por el Cambio vuelva a gobernar como "nefasta", a la vez que caracterizó a las presidencias de Cristina Kirchner como "un buen gobierno".

El análisis político surgió cuando el periodista Mariskal Romero le consultó si sigue siendo militante peronista. Allí, Solari volvió a aclarar que él "no es militante", al considerar que "el artista no puede ser militante porque cambia de dogma permanentemente". Y agregó que el artista debe ser "la piel sensible de la sociedad y tiene que atraer ideas que andan dando vueltas alrededor de las militancias". Por eso aclaró que en su posición de "francotirador" analizó que apoya al peronismo ya que "la otra alternativa (Juntos por el Cambio) es nefasta, apoyo a esta gente porque conozco su vocación de servicio y su honestidad".

“Cuando han gobernado creo que lo han hecho bien. Al menos mejor que todos los demás. Entonces no puedo estar callado cuando veo que hay una posibilidad de que mejore la vida de la gente con esta gente”, caracterizó a los gobiernos kirchneristas. Y completó: “Pero yo no soy militante peronista, ni kirchnerista ni nada. No soy alguien que tenga vocación ni motor político. Mi vocación y motor es artístico”, subrayó