Los intendentes y legisladores del PRO se reunieron en La Plata para analizar el presente político, económico y social de los municipios bonaerenses de cara al año electoral en el que buscarán recuperar la conducción política de la Provincia tras la fallida experiencia reeleccionista de María Eugenia Vidal en 2019. “El único gran objetivo de esta mesa es que el próximo presidente o gobernador sea de Juntos por el Cambio, cualquiera que vaya en la misma línea de valores que estamos construyendo hace años” sostuvo el intendente de La Plata, Julio Garro, buscando llevar algo de tranquilidad tras la reunión que, si bien se desarrolló armonía, también contempló críticas ante la ausencia del ala más dura del partido fundado por Mauricio Macri.

En calle 42 y 158, el imponente Hotel Howard Johnson fue testigo de un esperado encuentro entre los referentes más sobresalientes del PRO. Tal como describió el alcalde anfitrión y vocero en la conferencia de prensa posreunión, el principal acuerdo del encuentro fue el avanzar en el trabajo para que “el próximo presidente y el próximo gobernador sean de Juntos por el Cambio”, sin importar a qué partido político pertenezca.

En el cónclave hubo ausencias notorias e inesperadas. Hasta el día de ayer, por ejemplo, estaba confirmada la presencia del precandidato a gobernador Javier Iguacel, uno de los laderos más fieles de Patricia Bullrich, quien sobre la hora y sin previo aviso, pegó el faltazo. Otro de los que no asistió fue el diputado provincial Alex Campbell, quien responde a Vidal. Ambas ausencias generaron enojos y comentarios a viva voz. “Decían que no tenían lugar y ahora que se los convoca no vienen”, se advirtió en la reunión.

Uno de los temas a resolver en las reuniones partidarias que se repiten desde comienzo de año, es la búsqueda de un mecanismo para definir el nombre con el que el partido amarillo disputará la primaria de Juntos por el Cambio en la provincia. “Hay que ganar una primaria para poder liderar y ser candidato, pero siempre dentro de las responsabilidades", dijo el ya lanzado Diego Santilli, que recordó la experiencia de la PASO del 2021, que definió como "una competencia muy sana y constructiva". "Es en ese marco donde tenemos que enfocar nuestra campaña", destacó el diputado nacional que agregó: “Puede haber fórmulas verticales y/o mixtas, pero todavía falta para esas definiciones, yo creo que lo importante es que tenemos una gran coincidencia con nuestros socios radicalistas, la Coalición Cívica y el peronismo republicano, centrada en enfrentar y ganarle al kirchnerismo en las urnas”.

La cantidad de candidatos del PRO viene generando desde hace tiempo una gran cantidad de disputas internas que las diferentes facciones intentan administrar de la forma más armoniosa posible. “En lo personal celebro que haya una diversidad de candidatos que nos hace muy grandes y muy interesantes y que no vamos a tener que improvisar, porque tenemos líderes que nos representan y representan a gran parte de la población”, dijo Garro al terminar la reunión. “Muchos de los que estamos acá somos producto de una competencia interna o general y eso nos ha fortalecido, siempre dentro de un marco de respeto y construcción”, señaló el platense.

Tras ser consultado sobre las discusiones y las diferencias indisimulables que vivencian dentro del partido, Garro se “pateó la pelota” para otro lado: “Las peleas no nos conducen a ningún lado, venimos trabajando hace muchos años, y estamos tratando de contribuir a una elección que nos tiene que encontrar triunfantes de cara a lo que estamos viviendo: la inflación que crece día a día, la gente que no llega a fin de mes y la inseguridad”.

“Nosotros venimos de ganarle hace dos años al gobernador, a todo el FdT; y les ganamos porque supimos llevar adelante un proceso de internas, una competencia que fue democrática, que nos amplió y que tuvo reglas de convivencia para que todos sigamos formando parte del mismo bloque parlamentario”, agregó, en ese sentido, la diputada nacional Silvia Lospenatto, que en el plan de ahuyentar fantasmas aseguró: “En la elección general fuimos todos juntos y es lo mismo que va a pasar ahora".



Otro de los anotados para pelearle la candidatura a Santilli, Cristian Ritondo, también eligió un mensaje de unidad para dar cuenta de la reunión que se da en el marco de una interna nacional en la que Ritondo prefiere apoyar a Vidal, a Macri y a Bullrich, en vez de acompañar la candidatura de Rodríguez Larreta. "Nos toca la enorme tarea de generar esperanza cuando el propio gobernador Kicillof se esconde para no quedar pegado al fracaso de su gestión y del Gobierno nacional", escribió en Twitter, donde parece no haberse enterado del lanzamiento nacional del Jefe de Gobierno porteño.

Al igual que durante la reunión que había tenido lugar el pasado 3 de febrero en Olavarría, uno de los acuerdos sobresaliente en el encuentro de este jueves fue el que señala la necesidad de obtener el dominio de la mayoría de los municipios posibles dentro de la provincia de Buenos Aires. “Cuantas más intendencias podamos ganar, más fortalecidos vamos a estar para hacer los cambios de fondo que necesitamos en la provincia y en el país” resaltó Garro, y añadió: “Hay muchos candidatos a presidente y a gobernador y eso nos fortalece, nos hace más grandes, nos obliga a dialogar y acordar, lo veo muy sano”.

“Tenemos intendentes muy importantes que tienen territorios que hay que cuidar", agregó Santilli antes de partir hacia Tres de Febrero, donde encabezó un acto con Rodríguez Larreta. "Obviamente, este trabajo luego hay que llevarlo a la mesa de Juntos por el Cambio y consolidarlo con el radicalismo, la Coalición Cívica y con (Miguel Ángel) Pichetto, pero nosotros desde el PRO tenemos que ser un espacio amplio que pretende ser una alternativa de cambio frente a la crisis que atraviesan millones de argentinos”, aseguró.



En el encuentro también estuvieron Jorge Macri, Néstor Grindetti, Pablo Petrecca, Javier Martínez, Ezequiel Galli, Héctor Gay y Diego Valenzuela. Además, dijeron presente Daniela Reich, Florencia Retamoso, Ramiro Tagliaferro, Martiniano Molina, Adrián Urreli, Christian Gribaudo, Alejandro Rabinovich y Soledad Martínez, la intendenta de Vicente López que reemplaza a Macri en la jefatura del municipio de Vicente López y que, tras la reunión, apuntó contra el gobernador. “La provincia ya no aguanta un periodo más de Kicillof, los municipios nos hacemos cada vez más cargo de las cosas que se tendría que hacer cargo el gobernador: la seguridad, la salud, la educación, el empleo también”, se quejó a la salida del lujoso hotel céntrico platense.